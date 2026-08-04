¿Quién es Daniela Martínez Caballero, la actriz que hace a Tamara y Violeta en Proyecto final de Netflix?

¿Quién es Daniel Martines Camellero, la actriz que hace a Tamara y Violeta en Proyecto final de Netflix?

La protagonista de la nueva serie Proyecto Final es Daniela Martínez Caballero quien da vida a los personajes de Tamara y Violeta, los cuales han conseguido conquistar a los usuarios de la plataforma de Netflix.

Tamara es una chica gótica atormentada por un secreto que juró dejar atrás, se cambia de escuela en busca de un nuevo comienzo. Pero pronto se convierte en el blanco de un acoso incesante en las redes sociales.

En el colegio conoce a Xavi, el chico más popular del lugar, que se propone seducirla para ganar un retorcido desafío…, hasta que la conexión entre ambos se vuelve real.

Pero cuando un usuario anónimo empieza a publicar evidencia de su pasado y el hostigamiento pasa de la humillación pública a las amenazas contra su vida, se da cuenta de que alguien no busca solo destruirla, lo que quiere es borrarla.

¿Quién es Daniela Martínez Caballero?

Daniela Martínez Caballero es una joven actriz originaria de Tabasco, Villahermosa, nacida el 6 de noviembre del 2002. Desde que era pequeña, Daniela mostró un profundo interés por el mundo del espectáculo, por lo que a su corta edad empezó a trabajar como modelo infantil.

Con el paso de los años, se centró durante un tiempo en la industria de la moda, pero gracias a su trabajo, una agencia la contactó para ofrecerle un casting en una novela mexicana.

Después de convencer a sus papás, viajó a la Ciudad de México para realizar la audición, donde a pesar de su nula experiencia, logró sobresalir entre varias niñas para obtener el papel de su vida como Regina Cantú Robles en ‘Mi fortuna es amarte’.

Tras descubrir que su verdadera pasión era la actuación, comenzó a formarse a nivel profesional luego de que Televisa le abrió las puertas en el ámbito televisivo.

Con tan solo cinco años de trayectoria, Martínez se ha posicionado como una de las futuras promesas de los melodramas, siendo partícipe de exitosos proyectos como ‘Mi secreto’, ‘Golpe de suerte’, ‘Las hijas de la Señora García’, ‘Sed de Venganza’, ‘Los hilos del pasado’ y ‘El Club Perfecto’, película que marcó su debut en la pantalla grande.

¿Quieres saber más?

Proyecto final: De qué se trata y cuál es el reparto de la serie de Netflix

¿Quién es Montserrat Ramírez, actriz de Rosario Tijeras?

Juegan a La Ouija en La Casa de los Famosos México 2026 y se llevan tremendo susto | VIDEO

¿Quién es el hijo de ‘El R1’, señalado como el presunto ex novio de Valeria Márquez?