¿Quién es Montserrat Ramírez, actriz de Rosario Tijeras?

El nombre de Montserrat Ramírez ha llamado la atención en México recientemente después de que la actriz de Rosario Tijeras desapareció de redes sociales después de la detención de su presunto marido por huachicol físcal.

Ahora te compartimos todo lo que se sabe sobre la artista que dejó de lado las redes sociales y que genera curiosidad en el público.

¿Quién es la actriz Montserrat Ramírez?

Montserrat Ramírez es una actriz mexicana reconocida por su papel en el personaje de Isabela en la temporada tres de Rosario Tijeras, quien a través de los años ha destacado tanto en la actuación como en el modelaje.

La mujer inició estudios de Medicina antes de decidir dedicarse por completo a una carrera artística, por lo que se formó en artes escénicas y obtuvo experiencia en televisión.

Durante su participación en la novela protagonizada por Bárbara de Regil, la artista compartía videos tras bambalinas sobre cómo la preparaban para encarnar a uno de los personajes del drama, mostrando su pasión por la actuación.

Aunque se desconoce la edad de la famosa, reportes señalan que tendría entre 25 y 35 años de edad. Está casada con Iker Andoni de Gandiaga, detenido por el delito de huachicol el 30 de julio de 2026.

Por las indagaciones en torno a su vida privada y la de su esposo, Montserrat habría eliminado gran parte de sus redes sociales, lo que ha generado una mayor curiosidad por parte del público sobre ella.

Sin embargo, su cuenta de TikTok permanece activa y cuenta con 13.7 k seguidores. También cuenta con un demo reel público en su cuenta de YouTube, donde muestra su habilidad en la actuación y su participación en varios proyectos.

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