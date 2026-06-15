¿Quién es Billy en Rosario Tijeras 5 y qué actor lo interpreta?

Rosario Tijeras 5 ya está disponible en Netflix y no solo ha traído más drama en la historia de la sicaria y su familia, pues una cosa que ha llamado la atención del público son los nuevos integrantes del elenco, que se sumaron para ofrecer más variedad y profundidad a la historia.

¿Quién es Billy en Rosario Tijeras 5?

Uno de los personajes más atractivos para los fans fue el de Billy, un joven que aunque de moral cuestionable, ha tenido una vida difícil y consiguió encantar al público con su personalidad.

Lamentablemente, el personaje muere en el capítulo 23 de la temporada de Rosario Tijeras 5, un momento que generó gran tensión, pues cuando Ruby descubre a Rosario en la escena, no duda en atacarla, a pesar de tratarse de su propia madre.

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Pese a la breve participación en el programa, el actor dejó huella en el público, lo que generó dudas sobre quién era el actor detrás de él y cuál sería su historia. Ahora te compartimos lo que se sabe de Alex Perea.

Alex Perea es Billy

El actor que da vida al personaje de Billy es Alex Perea, un actor mexicano que nació el 27 de septiembre de 1989 en Ciudad de México.

Es conocido por varios proyectos como La doble vida de Estela Carrillo (2017), Sin miedo a la verdad (2018) y The Jesuit (2022). Ahora también por su papel de Billy en la quinta temporada de Rosario Tijeras.

Uno de sus papeles más importantes le llegó en 2003, cuando protagonizó Zurdo junto a Eugenio Derbez, cinta en la que interpretó a un niño apasionado por el juego de canicas.

Este papel le otorgó el premio de las Diosas de plata como revelación masculina. Es hermano de la también actriz Danny Perea y cabe mencionar que a través de su trayectoria, no ha protagonizado escándalos.

En su cuenta de Instagram cuenta con 595 mil seguidores, con 771 publicaciones que consisten en fotos de su trabajo y algunos videos en los que lo podemos conocer con un poco más de profundidad.

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