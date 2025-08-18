¿Cuánto mide de Bárbara de Regil? Estatura de la actriz de Rosario Tijeras

Bárbara de Regil retó a Alana Flores a subirse juntas al ring el año 2026, después del triunfo de la influencer en el evento Supernova Strikers 2025, donde la joven de 24 años de edad venció a Gala Montes a pesar de la diferencia de peso y altura entre ambas.

“Teníamos planeado algo a inicios de año, pero Rosario Tijeras se entrometió”, dijo Alana. “Si Rosario me lo permite, el próximo año voy a estar arriba contigo“, le aseguró Bárbara de Regil.

Barbara de Regio: he escuchado que la me queria retar eras tú!



Alana: que dijo? :D?



ALANA ESTÁ CON UNA SONRISA DE OREJA A OREJA QUE LINDA 💚😭✨ pic.twitter.com/VSeXLMmPCn — Andrea Camila 💜🌐 (@AndreaC18530904) August 18, 2025

Recordemos que se había mencionado en el pasado que la pelea que ocurrió este 17 de agosto era en un inicio, un enfrentamiento entre la streamer y la actriz mexicana, pero por la apretada agenda de trabajo, Bárbara tuvo de desistir.

Esta pelea sería bastante esperada por la audiencia, ya que la mujer de 38 años de edad es una personalidad que polariza opiniones, pero que destaca por su enorme disciplina y constancia en el deporte y su vida privada.

Por su parte, el papá de Alana contó a Mediotiempo que sabe que su hija admira a Bárbara y espera que si hay un enfrentamiento entre ambas, haya la posibilidad de que hagan box siguiendo las normas de forma adecuada, al contrario de lo sucedido con Gala.

¿Cuál es la estatura de Bárbara de Regil?

La estatura de Bárbara es de un metro con 63 centímetros, por lo que supera a Alana, quien mide un metro con 56 centímetros. La diferencia es de 7 centímetros.

Actualmente, Alana pesa 56 kilos, mientras que se estima que Bárbara pesa 57 kilos, lo que provoca que ambas se encuentren en un rango similar y solo deban mantenerse para facilitar un encuentro justo.

En ese sentido, la pelea entre ambas podría ser mucho más pareja en cuestión de altura, además que por sus personalidades, es bastante seguro que ambas se comprometerían para cumplir con el peso adecuado para su pelea.

Por otro lado, es cierto que las fuertes personalidades de Alana Flores y Bárbara de Regil puede provocar que hayan encontronazos antes de la pelea, lo que seguro encenderá los ánimos de la audiencia.