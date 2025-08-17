Bárbara de Regil amenaza a Alana Flores y la reta en Supernova: “el próximo año voy a estar contigo” (VIDEO)

Tan pronto como Alana Flores venció a Gala Montes ya tendría su nueva rival para su siguiente combate, pues luego de coronarse campeona en Supernova la creadora de contenido se retó mutuamente con la actriz mexicana Bárbara de Regil, quien estuvo en primera fila para ver a La Rana.

“La que me quería retar eras tú”, dijo Bárbara de Regil. “Teníamos planeado algo a inicios de año, pero Rosario Tijeras se entrometió”, dijo Alana. “Si Rosario me lo permite, el próximo año voy a estar arriba contigo”.

Con esto dicho, parece que Alana Flores y Bárbara de Regil ya tienen todo puesto para su pelea, que dicho por ellas mismas ya había planes de que se enfrentaran a inicios de este año, pero el trabajo de la actriz se metió en estas ideas.

Barbara de Regio: he escuchado que la me queria retar eras tú!



Alana: que dijo? :D?



ALANA ESTÁ CON UNA SONRISA DE OREJA A OREJA QUE LINDA 💚😭✨

La cargada agenda de trabajo de Bárbara de Regil no permitió que se realizara la pelea con Alana Flores, quien este año tuvo dos combates, en La Velada del Año y ahora en Supernova.

Alana Flores revela planes de boda con Sebastián Cáceres

Alana Flores inició una relación con Sebastián Cáceres hace algunos meses y en sus redes sociales ha compartido algunos momentos que han pasado juntos, además de ir a los partidos del América para apoyar a su pareja.

La creadora de contenido estuvo en una entrevista con David Faitelson, donde habló sobre la bonita relación que lleva con el defensa del América y reveló la fecha en la que Sebastián Cáceres le prometió que se van a casar.

“De hecho, cuando nosotros recién empezamos a salir, de hecho mi equipo de trabajo lo conoció desde ese entonces, porque él me acompañaba a todos mis entrenamientos, porque yo no tenía tiempo de salir; él entrenaba en las mañanas, yo por las tardes, y me acompañaba desde ahí”, dijo.

Después, Faitelson le preguntó que cuándo se casarían y la influencer reveló que Sebastián Cáceres “dijo que después del mundial, después del mundial”.

