Alana Flores golpea brutalmente a Sebastián Cáceres en el estómago y la afición la crítica (VIDEO)

Alana Flores ha sido muy mediática los últimos meses por diferentes razones, una de ellas por su pelea que ganó en La Velada del Año 5 hace unas semanas, pero en esta ocasión se volvió viral por el video que grabó en su visita a las instalaciones de Coapa para ver entrenar a su pareja, Sebastián Cáceres.

La creadora de contenido mexicana estuvo presente en el entrenamiento del equipo dirigido por André Jardine para ver a su novio, pero cuando terminó la sesión de ejercicio, Alana Flores fue a buscar a Cáceres para abrazarlo.

Sin embargo, cuando el defensa del América se encontraba tomando agua de su termo, la influencer puso una cara triste, le soltó un tremendo golpe en el estómago con sus dotes de boxeadora y se soltó a carcajearse porque su pareja escupió el agua que traía en la boca.

Alana Flores se enfrentará contra Gala Montes

Alana Flores se ha convertido de creadora de contenido a boxeadora y se ha subido al ring en tres ocasiones y sus tres peleas han sido victorias para la mexicana, aunque en esta ocasión se medirá ante una rival más alta que ella.

Flores mantendrá una pelea amateur ante la actriz mexicana Gala Montes en el evento Supernova: Orígenes, y por primera vez peleará en su país, ya que la influencer se ha ido con la mano en alto de España y Colombia, en La Velada del Año dos veces y en una ocasión en el evento de Westcol Stream Fighters.

La pelea entre Alana Flores y Gala Montes se llevará a cabo el domingo 17 de agosto y su enfrentamiento será el estelar en el evento que tendrá sede en el Palacio de los Deportes, ubicado en la Ciudad de México.

Alana Flores dejó callado a David Faitelson. pic.twitter.com/d5q0mRvRUP — Cerebros (@CerebrosG) August 14, 2025

Alana Flores acusa a Gala Montes de hablar sobre sus fotos íntimas

Alana Flores y Gala Montes tuvieron su último cara a cara previo a su pelea en Supernova: Orígenes, donde protagonizarán la pelea estelar del evento. Sin embargo, la actriz mexicana habló sobre las fotos íntimas, creadas con IA, de la influencer.

Este comentario no le pareció a Alana Flores y un día después subió un comunicado en sus redes sociales para dar a conocer que su imagen fue alterada y que lo que comentó su rival puede ser usado como desinformación.

La última conferencia de prensa entre Alana Flores y Gala Montes estuvo llena de tiraderas, que hasta David Faitelson terminó humillado por lo que le comentó la creadora de contenido mexicana.

DCO