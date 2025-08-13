Alana Flores arremete contra David Faitelson y lo humilla en plena transmisión en vivo (VIDEO)

La streamer Alana Flores se fue con todo contra el polémico periodista David Faitelson y lo humilló en plena transmisión en vivo, luego de que el comunicador la comparó con el ‘Canelo’ Álvarez a días de su pelea de box contra la actriz Gala Montes.

Lo que molestó a la novia del futbolista Sebastián Cáceres, defensa del América, fue que el analista de TUDN aseguró que le gusta que sus rivales bajen de peso, tal y como lo hace el pugilista tapatío.

“Oye, Alana, lo del peso y ese asunto, se ve que le aprendiste algunas mañas al ‘Canelo’, eh, porque él sabe hacer eso, sale a decir ‘que se baje 20 kilos, lo deshidrato”, dijo David Faitelson mientras Alana Flores lo escuchaba molesta.

“A ti como te encanta hablar de otros, así por hablar. Yo pensaba que tú no prestabas para estos eventos y aquí estamos”, fue la contundente respuesta de la streamer ante la aseveración y provocación del experimentado periodista.

Luego del fuerte comentario de Alana Flores, David Faitelson se puso rojo de la cara, se quedó callado y soltó una risa nerviosa, pues no es esperaba esa respuesta.

“Ya me tocó también a mí, pero yo tengo una ventaja, yo no subo con ella (Alana Flores) al ring el domingo y tú sí, Gala, eh”, le dijo el analista de TUDN a Gala Montes tras el incómodo momento.

Alana Flores se desquita de David Faitelson

Recientemente, David Faitelson se lanzó en contra de Alana Flores luego de la victoria que la streamer regiomontana consiguió contra Ari Geli en La Velada del Año.

El periodista manifestó en redes sociales su molestia porque en México la gente se interesa más en alguien que “se dice streamer y se disfraza de boxeadora” que en logros conseguidos por deportistas mexicanos.

Alana Flores se desquitó de aquel comentario y humilló a David Faitelson en vivo durante la presentación del evento en el que se enfrentará con Gala Montes.

Cosas de nuestro país o de nuestros tiempos…

Todo un escándalo por una “streamer” que juega a ser boxeadora (“La Barby” Juárez la destrozaría en 10 segundos) mientras un subcampeonato mundial en clavados, con verdaderos atletas, pasa casi desapercibido… — David Faitelson (@DavidFaitelson_) July 26, 2025

¿Cuándo y dónde es la pelea entre Alana Flores y Gala Montes?

La esperada pelea de box entre Alana Flores y Gala Montes se llevará a cabo el domingo 17 de agosto en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México.

El combate entre la streamer y la actriz forma parte del evento Supernova Strikers, el cual comenzará a las 18:00 horas tiempo del centro de México.

Se desconoce la hora exacta en la que iniciará el combate entre Alana Flores y Gala Montes, el cual será el pleito principal del evento.

EVG