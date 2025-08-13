Karely Ruiz es golpeada brutalmente de cara a su pelea de box contra Karina García (VIDEO)

Karely Ruiz fue víctima de un fuerte golpe previo a su pelea de box contra la colombiana Karina García.

La influencer regiomontana Karely Ruiz preocupó a sus seguidores a semanas de su pelea de box contra la modelo colombiana Karina García, al ser golpeada de manera brutal, momento que quedó guardado en sus redes sociales.

Sin embargo, no se trata de un tema grave, pues la originaria de Monterrey, Nuevo León, publicó un video en el que dio una muestra de sus estrictos entrenamientos para el combate del próximo 18 de octubre.

Karely Ruiz publicó un breve clip en el que se observa el momento en el que recibe un gancho al hígado de parte de su entrenador.

A pesar del notorio dolor que sintió, la influencer regiomontana le pidió a su entrenador que le diera golpes más fuertes, esto con el objetivo de que su cuerpo esté acostumbrado a los mismos para que afronte de la mejor manera posible la pelea contra Karina García.

¿Dónde es la pelea de box entre Karely Ruiz y Karina García?

La pelea de box entre Karely Ruiz y Karina García se llevará a cabo el próximo 18 de octubre en el Coliseo Medplus de Bogotá, Colombia.

El combate entre la influencer mexicana y la modelo colombiana será a tres rounds y formará parte del evento de Stream Fighters 4.

Será la primera pelea de box para Karely Ruiz, quien hace algunos meses fue captada en un entrenamiento con la también influencer Alana Flores.

En el pesaje previo al esperado pleito, la influencer regiomontana pesó 55.1 kilos, mientras que Karina García detuvo la báscula en 59 kilos.

¿Qué es el Stream Fighters?

El Stream Fighters, evento en el que Karely Ruiz y Karina García disputarán una pelea de box, es una función anual de boxeo entre celebridades del mundo digital.

La de este año será la cuarta edición del evento organizado por el streamer y youtuber colombiano Westcol.

México tuvo representación en el Stream Fighters 2023 con Alana Flores, quien se impuso por decisión unánime a a la colombiana María Alejandra Villegas, una creadora de contenido de estilo de vida vibrante.

¿Quién es Karina García, la rival de Karely Ruiz?

Karina García es una modelo e influencer colombiana que se hizo conocida por su participación en La Casa de los Famosos Colombia 2025, además de su gran presencia en redes sociales como TikTok e Instagram.

Gracias a su popularidad en redes, García incursionó en el mundo de los negocios, pues es CEO de focusbykarinagarcia, marca de ropa deportiva creada para mujeres.

La figura pública en sus redes sociales de dedica a compartir blogs de su día a día y de su trabajo como modelo.

