¡Histórico! Ana Luisa Abraham gana medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Asunción 2025 para México

Ana Luisa Abraham Habib hizo historia en Asunción 2025 al demostrar el tremendo nivel y experiencia que tiene a su corta edad para colgarse la medalla de oro en la prueba de pelota, disciplina dentro de la gimnasia rítmica en los Juegos Panamericanos Junior.

La yucateca fue la mejor del continente al conseguir un puntaje de 24.000 puntos en su rutina, y es una fuerte contendiente para llevarse una presea en los Juegos Panamericanos Lima 2027 y en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Ana Luisa Abraham, de 14 años, venció a dos fuertes contendientes en la competencia; el segundo lugar fue para la gimnasta estadounidense Natalie de la Rosa, quien consiguió 23.750 puntos en su rutina, mientras que el tercer puesto lo adjudicó la brasileña Sarah Ferreira al lograr 23.450 puntos.

¡Lágrimas de oro! 🥇🇲🇽 La yucateca Ana Luisa Abraham nos regala este emotivo momento al terminar su rutina en #ASU2025; hizo vibrar a todo México en la Final de pelota de gimnasia rítmica. ¡También de felicidad se llora! 👏👏 #Asu2025 pic.twitter.com/upvlLeqoe0 — CONADE (@conadeoficial) August 13, 2025

Este resultado no fue de la noche a la mañana, ya que la gimnasta mexicana ha conseguido diferentes logros en su corta carrera. En mayo pasado, en el Campeonato Panamericano Junior de Gimnasia Rítmica, se colgó la presea de plata en la prueba de pelota.

Además, se llevó tres medallas de bronce en las competencias de all around, mazas y aro, poniendo su nombre en el mapa como una de las mejores gimnastas del país para las grandes competencias que vienen en el futuro.

Por su parte, Ana Luisa Abraham ha demostrado su gran nivel y capacidad en México, ya que se ha colgado varias medallas de oro en competencias nacionales; seis de ellas fueron en la Olimpiada Nacional 2025, las cuales fueron en las pruebas de all around, aro, clavas, pelota, equipo y listón.

México cierra su participación en gimnasia rítmica con cinco medallas en los II Juegos Panamericanos Junior #Asu2025 🇲🇽🤸‍♀️



Conjunto

🥇 All Around

🥇 5 pares de mazas

🥈 5 aros



Individual

🥇 Ana Luisa Abraham - Pelota

🥉 Marijose Delgado - Aro



¡Muchas felicidades! pic.twitter.com/Ak44HfZBgW — CONADE (@conadeoficial) August 13, 2025

México tiene una participación estupenda en gimnasia rítmica

Las gimnastas mexicanas terminaron su participación en la disciplina de gimnasia rítmica con cinco medallas para ayudar a nuestro país a seguir arriba en el medallero de los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025.

Dentro de las preseas que logró la delegación mexicana en gimnasia están las siguientes:

En equipo

Un oro en all around

Un oro en 5 pares de mazas

Una plata en 5 aros

Individual

Oro para Ana Luis Abraham en pelota

Bronce para Marijose Delgado en Aro

Estos resultados podrían asegurar que la gimnasia rítmica podría ser una disciplina fuerte para México en los próximos Juegos Panamericanos Lima 2027 y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, donde las edades de las atletas estarán entre los 17 y 18 años.

DCO