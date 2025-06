Martinoli y Luis García le contestan a Faitelson de manera épica y lo dejan más humillado que nunca (VIDEO)

Christian Martinoli y Luis García contestaron a las palabras del periodista David Faitelson, quien horas antes había realizado duras críticas al trabajo de la famosa dupla por su transmisión en YouTube del partido entre México y República Dominicana en Copa Oro.

Martinoli y El Doctor narraron el cotejo del Tricolor en YouTube, debido a que TV Azteca no tiene los derechos de transmisión de la Copa Oro, sus comentarios no tuvieron filtro al tratarse de un en vivo menos tradicional, lo que no le gustó para nada a Faitelson, quien lo calificó como “payasadas”.

El juego está en vivo por Canal 5, no lo están narrando los insufribles de siempre (Vaca, Layún, Faitelson, Araige, Cantante).



Y aún así, Martinoli y García ya suman más de 100 mil conectados a su en vivo.



Se siguen orinando en los chillidos del puerco con todo y sus hijas pic.twitter.com/L0Ix9ObBvq — Zona ¿y el Tiburón ?  (@Tiburonzone21) June 18, 2025

En el partido entre Monterrey e Inter de Milán, también transmitida en el canal de YouTube de Luis García, el narrador y el exfutbolista le contestaron a Faitelson: “Hay perros que matan al otro, perro no come perro”, dijeron.

“Llevo un p**che mes muy malo y eso que fui campeón, perro no come perro, es algo que algunos pen**os que aún no entienden eso. Hay perros que a veces son más cabro**s que otros. Hay perros que matan al otro”, comentó Martinoli.

🚨 Faitelson :

Porque el "periodista" Pocos 🥚🥚 @DavidFaitelson_ se puso a atacar Martinoli y al doctor García por transmisión de la #CopaOro2025 en Youtube.

🤨

Se entiende lo de el cocainomano de joserra pero, ¿esto que es?

🤡

Antes les cromaba el rifle y ahora los ataca.

🏳️‍🌈🏳️‍🌈… pic.twitter.com/YO2uJXlgLy — Porque es tendencia en México (@XQestendenciaMX) June 17, 2025

¿Qué dijo Faitelson sobre Martinoli y García?

“Resulta que están inventando el periodismo televisivo. Yo no tengo nada en contra de Christian Martinoli y Luis García; los dos fueron compañeros míos, pero con todo respeto, pararse frente a una cámara y decir cualquier tipo de babosadas, groserías, palabras fuera de lugar, de reírse… Lo consume un círculo rojo”, dijo Faitelson.

David Faitelson destrozó la nueva manera en la que Martinoli y García narraron el partido de la Selección Mexicana y el cotejo del Mundial de Clubes entre Monterrey e Inter de Milán, pues señaló que a él le enseñaron a hacer periodismo.

“A mí me enseñaron a hacer periodismo y me puedo equivocar, pero se trata de hacer periodismo. Y no soy tampoco de cerrarme en una atmósfera de un periodismo rígido, podemos reírnos, pero hay espacio para todo”, indicó Faitelson.

Gracias por seguirnos en el canal de YouTube https://t.co/kqfQF34vaR del muerto del Dr @GarciaPosti Hace tiempo que no me reía tanto como hoy. Nos vemos el martes en el Mty vs Inter y en los demás partidos que sean necesarios. Abrazo y arriba el ChorizoPower. pic.twitter.com/JdfTFSSNOU — Christian Martinoli 🐳 (@martinolimx) June 15, 2025

Pero el comentario más duro fue cuando Faitelson aseguró que el límite de una transmisión es lo que puede o no ver los hijos. “Siempre mi límite va a ser lo que tus hijas pueden ver en televisión. Que vean una transmisión de futbol y no sentirse avergonzadas por lo que dice su padre. Me pregunto ¿pasó lo mismo el sábado con este experimento?”.

Para responder a estas duras declaraciones de Faitelson, Martinoli le mandó saludos a sus hijas y aseguró que están en “plenitud y calidad” para ver sus narraciones con Luis García.

“Un saludo para mis hijas que están siguiendo el partido, nos está siguiendo. Mi hija tiene plenitud y calidad para poder ver este y otros tantos contenidos, saludos”, agregó Martinoli como respuesta a la palabras de David Faitelson.

