México vs Surinam: ¿Dónde VER GRATIS y EN VIVO el partido de la Copa Oro 2025?

México tiene su segunda prueba en la fase de grupos de la Copa Oro 2025 este miércoles 18 de junio ante Surinam, con la misión de dejar una mejor versión que la mostrada en el partido debut ante República Dominicana.

El Tricolor de Javier Aguirre empezó el torneo con el pie derecho al ganar 3-2 ante los dominicanos, pero el accionar dejó mucho que desear y los aficionados tienen dudas por el nivel mostrado de los mexicanos, que son los campeones defensores.

Orgullo, compromiso y pasión por México. 🇲🇽🫡



Javier Aguirre e Israel Reyes hablaron rumbo al segundo duelo de nuestra Selección en la @GoldCup. 🔥🎙️



Conferencia completa: https://t.co/dPeXxU14ye#PorMéxicoTodo 💚🤍❤️ pic.twitter.com/Xe1mj5s4KH — Selección Nacional (@miseleccionmx) June 17, 2025

¿Dónde ver el México vs Surinam de Copa Oro 2025?

El partido México vs Surinam, de la fase de grupos de la Copa Oro 2025, inicia este miércoles 18 de junio a las 20:00 horas, tiempo del centro de México y lo podrás ver por la señal de Canal 5 y TUDN.

Día: Miércoles 18 de junio

Hora: 20:00 horas, tiempo del centro de México

Transmisión: Canal 5 y TUDN

Israel Reyes habló previo al segundo encuentro en la @GoldCup y destacó su sentir hacia el Tricolor. 💚🤍❤️



Aquí la nota completa: ➡️ https://t.co/HfxAckr9sw#PorMéxicoTodo 🇲🇽 pic.twitter.com/A3Bb9Bpggo — Selección Nacional (@miseleccionmx) June 17, 2025

Javier Aguirre acepta que México es favorito

Previo al duelo entre México y Surinam, el entrenador Javier Aguirre comentó que no existe rival pequeño, pero no descartan ser favoritos para ganar el torneo, del cual son los máximos ganadores y los campeones reinantes.

“No hay rival pequeño, pero sostengo que somos favoritos. Todos los partidos han sido igualados. Todo el mundo quiere que estemos ganado 4-0 al primer tiempo pero esto no es así. El equipo debe ir creciendo y mejorando”, dijo.

Luego de los visto ante República Dominicana, el estratega del cuadro azteca indicó que deben mejorar, buscando el resultados, aunque aseguró que las cosas no se han hecho mal, sin embargo buscará tener mejores sensaciones.

Un lobo es el protagonista de #LaRáfaga de hoy 🐺.



Cuidado con Raúl Jiménez en esta @GoldCup 😮‍💨#PorMéxicoTodo pic.twitter.com/1JVLFHhcam — Selección Nacional (@miseleccionmx) June 16, 2025

“El equipo debe ir mejorando, hemos ido mejorado dentro y fuera del terreno de juego, quizás no se traduce en resultados (de momento) tampoco lo hemos hecho tan mal, la derrota contra Suiza dejó muchas lecciones. No sé si es a la velocidad que nos gustaría pero a un año del Mundial creo que vamos mejorando las formas y el equipo”, indicó.

Además, al más puro estilo del Vasco Aguirre, comentó que los jugadores que no están preparados para la presión no deberían jugar en el combinado nacional, pues las críticas siempre estarán presente.

“Quien no esté preparado para esto, no estará en la selección. Evidentemente nos equivocamos. Las críticas son bienvenidas; siento que hemos recuperado las ganas, sin falsa modestia, de venir a la selección. He hablado con tres o cuatro y he notado que no, y les dimos las gracias. A selección hay que venir sí o sí y con ganas”, señaló.

aar