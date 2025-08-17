Alana humilla y vence a Gala Montes en la pelea estelar de Supernova (VIDEO)

En el combate estelar de Supernova Strikers, Alana Flores y Gala Montes entregaron una gran actuación, en donde Alana La Rana se llevó la victoria por decisión unánime 30-26, 30-26 y 30-26 y el cinturón de campeona, frente a un lleno Palacio de los Deportes.
Alana llegó a esta pelea con marca invicta de 3-0 luego de su experiencia en otras funciones de este nivel. La Rana peleó dos veces en La Velada del Año de Ibai Llanos en España y una vez en Streamers Fighters creado por Westcol, quien estuvo en Supernova.
La creadora de contenido aumentó su foja en peleas de influencers 4-0 y gana su cuarto cinturón, que sin duda presumirá en redes sociales. “Muchas gracias, los amo, a todos los que me apoyan muchas gracias”, Gala.
Bárbara de Regil amenaza a Alana Flores y la reta en Supernova: “el próximo año voy a estar contigo” (VIDEO)
“No tengo palabras, Gala es la rival más difícil que me he enfrentado. Fue un reto complicado, pero se logró, no dudé de mis capacidades, a toda las personas que me vinieron a ver, espero que hayan disfrutado de este evento”, dijo Alana.
La pelea empezó con Gala Montes tirando muchos golpes, aunque pocos conectando sobre Alana, quien demostraba su mejor boxeo y su conocimiento, aunque le constó trabajo cerrar la distancia para encontrar a su rival.
La altura de Gala fue un gran factor a favor. El desarrollo en los dos primeros rounds fue la misma, con la cantante y actriz mexicana poniendo en serios problemas a Alana Flores, quien estaba intento de dar golpes de poder.
Este combate cerró la primera edición de Supernova Strikers, el evento que juntó a artistas, creadores de contenido y comediantes para pelear en boxeo. El evento se realizó en el Palacio de los Deportes y no defraudó, pues tuvo millones de vistas juntando todos los canales de transmisión.
aar