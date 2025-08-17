Alana humilla y vence a Gala Montes en la pelea estelar de Supernova (VIDEO)

En el combate estelar de Supernova Strikers, Alana Flores y Gala Montes entregaron una gran actuación, en donde Alana La Rana se llevó la victoria por decisión unánime 30-26, 30-26 y 30-26 y el cinturón de campeona, frente a un lleno Palacio de los Deportes.

Alana llegó a esta pelea con marca invicta de 3-0 luego de su experiencia en otras funciones de este nivel. La Rana peleó dos veces en La Velada del Año de Ibai Llanos en España y una vez en Streamers Fighters creado por Westcol, quien estuvo en Supernova.

Alana Flores y Gala Montes ambas van a la LONA 😱😱😱#SupernovaStrikersAmigo | Live NOW for free on DAZN pic.twitter.com/ddQwztXJxf — DAZN Sport (@DAZN_Sport) August 18, 2025

La creadora de contenido aumentó su foja en peleas de influencers 4-0 y gana su cuarto cinturón, que sin duda presumirá en redes sociales. “Muchas gracias, los amo, a todos los que me apoyan muchas gracias”, Gala.

“No tengo palabras, Gala es la rival más difícil que me he enfrentado. Fue un reto complicado, pero se logró, no dudé de mis capacidades, a toda las personas que me vinieron a ver, espero que hayan disfrutado de este evento”, dijo Alana.

La pelea empezó con Gala Montes tirando muchos golpes, aunque pocos conectando sobre Alana, quien demostraba su mejor boxeo y su conocimiento, aunque le constó trabajo cerrar la distancia para encontrar a su rival.

La altura de Gala fue un gran factor a favor. El desarrollo en los dos primeros rounds fue la misma, con la cantante y actriz mexicana poniendo en serios problemas a Alana Flores, quien estaba intento de dar golpes de poder.

Este combate cerró la primera edición de Supernova Strikers, el evento que juntó a artistas, creadores de contenido y comediantes para pelear en boxeo. El evento se realizó en el Palacio de los Deportes y no defraudó, pues tuvo millones de vistas juntando todos los canales de transmisión.

