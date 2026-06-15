Tom Holland vendrá a CDMX por ‘Spider-Man: Brand New Day’

Tom Holland ha comenzado la promoción de Spider-Man: Brand New Day y se reveló que visitará 10 ciudades alrededor del mundo y una de ellas será en la Ciudad de México, junto con otros puntos importantes en el mundo como Madrid, Shanghái, Londres, Los Ángeles, Ámsterdam, París, Berlín, Roma y Nueva York.

La película llegará a los cines el 29 de julio y se trata de una de las cintas más esperadas entre los fans del Universo Cinematográfico de Marvel, así como los del héroe arácnido. Ahora, te compartimos todo lo que sabemos de la llegada del elenco a tierras aztecas.

Tom Holland en Ciudad de México

Fue a través de un video en las redes sociales oficiales de Spider-Man: Brand New Day que se revelaron los detalles sobre la gira del elenco por el mundo. En el mismo, aparece el propio Tom Holland hablando a la cámara.

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“Hola, soy Tom. Estoy muy emocionado por el tour masivo global. No puedo esperar para ver a todos los fans alrededor del mundo y celebrar a ‘Spider-Man: Un nuevo día’”, expresa el famoso con su característico acento británico.

Otro video llamó la atención del público. Se trata de un breve corto animado en formato de pixeles que muestra las ciudades que visitarán previo al estreno de la esperada película de superhéroes.

De este modo, se muestra México con luchadores clásicos del folklore de la CDMX. Sin embargo, no se mencionó cuándo será que visitarán las tierras aztecas o quiénes son los integrantes del elenco que asistirán.

Se puede esperar que por lo menos Tom Holland y Zendaya formen parte de toda la gira, pues ya estuvieron en el arranque de la misma en España. Sin embargo, para saber más información como la ubicación del evento y la fecha exacta, así como otros datos, habrá que mantenerse pendiente en redes sociales.

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