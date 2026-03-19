Tom Holland iluminó el Empire State por el tráiler de Spider-Man: Brand New Day

No cabe duda que Tom Holland es uno de los actores favoritos del público a nivel internacional, quiénes lo reconocen principalmente por su papel en el Universo Cinematográfico de Marvel, donde da vida a Spider Man.

Este 18 de marzo se estrenó el primer tráiler de Spider Man: Brand New Day, la cuarta entrega del héroe arácnido que nos promete una historia llena de acción y drama y adelanta la inevitable evolución del héroe arácnido.

A Brand New Day starts now.



Watch the official trailer for Spider-Man: Brand New Day - exclusively in theatres July 31. pic.twitter.com/5U8AvPiMo0 — Spider-Man Movie (@SpiderManMovie) March 18, 2026

Tom Holland enciende las luces del Empire State

Junto con el lanzamiento mundial del avance, se realizó una actividad en el Empire State, uno de los edificios más representativos de Nueva York. El actor británico estuvo presente para iluminar de colores rojo y azul el recinto.

Ya en redes sociales circula un video donde con música heroica, vemos al actor saludando desde el edificio y encendiendo las luces exteriores para revelar los colores representativos del personaje arácnido.

El evento reunió a varios fans y generó gran emoción entre el público en general, que espera poder ver más de la película que se estrena el próximo 31 de julio y que ya ha generado expectativa entre los fans de los comics por quienes sospechan que se ha adaptado una de las versiones más oscuras de Spider Man.

El tráiler, que ya ha superado los millones de reproducciones en diversas plataformas, presenta a un Peter Parker enfrentando un complicado periodo de soledad y desconexión emocional respecto a su papel como héroe tras los eventos de No Way Home.

Recordemos que en esta última película, Peter Parker decidió hacer uno de los sacrificios más grandes al pedir ser olvidado por todos para evitar la destrucción del universo. Ahora, vive en el anonimato completo, alejado de sus seres queridos.

Por si fuera poco, en Peter comienzan a despertar nuevas habilidades como crear telarañas de manera orgánica e incluso lo vemos emerger de un capullo hecho de telarañas; además, se nos dice que viene una trasformación para el personaje.