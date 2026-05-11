Los Jonas Brothers invitan a Danny Ocean a su concierto en Chile | VIDEO

Los Jonas Brothers invitan a Danny Ocean a su concierto en Chile

Los Jonas Brothers han recorrido varios países de Latinoamérica en su gira JONAS20: Greetings From Your Hometown. Ya en Argentina, tuvieron de invitada especial a Tini y ahora para su paso por Chile, la agrupación invitó al escenario al cantante Danny Ocean.

Fue en la Movistar Arena en Chile que los Kevin, Nick y Joe Jonas invitaron a Danny Ocean al escenario para compartir un momento musical único frente a miles de fans, el cual rápidamente se hizo viral en las redes sociales.

Lo más inesperado ocurrió cuando se reveló la canción que el venezolano interpretó frente a la reconocida banda, pues optó por el tema ‘Me Rehúso’, sin duda uno de los más icónicos de toda su carrera

En redes sociales, podemos ver varios videos en los que el artista venezolano comparte tarima con los famosos, que disfrutan del popular tema. Durante la presentación, se pudo ver a Joe, que acompañaba al artista durante el coro.

Algunas de las reacciones por el momento fueron:

"Y cuando creias haber visto todo, aparece DANNY OCEAN con los JONAS“.

"Ya todo artista internacional que venga tiene que cantarla por ley. He dicho“.

“Ya sabemos porque se le vio sin ningún motivo aparente en Chile“.

"Ya todo artista internacional que venga tiene que cantarla por ley“.

“La canción que nunca superaré”.

🚨 Danny Ocean fue invitado por los Jonas Brothers en el Movistar Arena de Chile 🇨🇱 🥹 pic.twitter.com/31mkQxKpnP — Babylonclub (@Dannyoceannews) May 11, 2026

Antes de despedirse, Danny Ocean agradeció a los Jonas Brothers por el gesto y al público por recibirlo calurosamente. “Gracias, Santiago. Buenas noches”, dijo brevemente.

Cabe mencionar que antes del concierto, Joe Jonas ya había adelantado la breve colaboración con Ocean, pues publicó una serie de fotos en la plataforma de Instagram donde muestra un poco de si estancia en Santiago de Chile.

Fue en la cuarta imagen que podemos ver a Danny al lado de Joe, mientras conversan en un restaurante, lo que auguraba la próxima presentación del artista en el concierto de la banda.

Danny Ocean no fue el único invitado especial en Chile de los Jonas Brothers, quienes antes ya habían anunciado que Polimá WestcoastyOlivia García serían teloneras.

Además, llegó al escenario Katteyes, la cantante chilena que se unió al escenario para interpretar Ponte Ponte y su hit viral ROMPE ROMPE. También asistió Big Rob, el antiguo guardaespaldas del grupo, volvió para interpretar Burnin’ Up, recordando la época dorada de la banda.

Además, la banda volvió a hacer honor al país en el que se presentaban, pues aparecieron cada uno vestido con los colores de la bandera chilena: Joe Jonas en rojo, Nick en azul y Kevin en blanco. Sus atuendos incluían la bandera nacional, el escudo y la palabra “¿Cachai?”.