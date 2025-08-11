Primeras imágenes de Spider-Man: Brand New Day; arranca rodaje con Tom Holland | VIDEO

Ya comenzó el rodaje de Spider-Man: Brand New Day, la nueva película donde veremos de regreso a Tom Holland como Peter Parker, quien en esta cinta, enfrenta un mundo completamente diferente después de que en la historia anterior, todos se olvidaran de su existencia.

Inicia el rodaje de Spider-Man: Brand New Day

A través de redes sociales, Sony Pictures compartió un primer avance en donde podemos ver a Tom Holland en el primer día de rodaje de Spider-Man: Brand New Day, la esperada cuarta película donde el británico interpreta al héroe arácnido una vez más, en una etapa más madura.

Day one back in the suit. The story continues with #SpiderManBrandNewDay - in theatres 7.31.26 pic.twitter.com/SBbyAEfWmB — Spider-Man Movie (@SpiderManMovie) August 10, 2025

“Es curioso, ponerme el traje... Esta vez se siente diferente, por alguna razón”, explica el intérprete en la grabación. Podemos ver que ahora, su traje es más fiel a los comics gracias a sus grandes franjas rojas y azules, sus líneas negras y su gran araña en el pecho y la espalda.

En el video, los podemos ver en su traje nuevo, mientras da unas declaraciones sobre el primer día en el set y también aparece conviviendo con algunos fanáticos que formaron parte de la grabación en Glasgow.

“Hay algunas caras conocidas en el set”, confesó Holland, lo que ha generado expectativa en el público. Se sabe que una de ellas sería la de Michael Mando, retomando su papel como Mac Gargan, personaje que apareció por primera vez en Spider-Man: De regreso a casa.

Asimismo, lo podemos ver grabando algunas escenas como Spiderman, en un auto en movimiento. El avance también muestra el día 31 de julio del 2026, la fecha de estreno de la cinta de Marvel.

Días antes, también se nos mostró una impresionante imagen, donde podemos ver al héroe con la cabeza gacha mientras se encuentra rodeado de personas. Se desconoce cuál es la recepción de los ciudadanos en la ficción sobre Spiderman.