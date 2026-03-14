Zendaya y Tom Holland han sido una de las parejas más queridas de Hollywood desde que su relación salió a la luz. Aunque ambos han mantenido su romance con discreción, a inicios de marzo el estilista de la modelo, Law Roach, reveló que los enamorados ya se habían casado.

A raíz de esta declaración y ante el silencio de los actores, el público busca con ansias alguna pista que confirme que ya son marido y mujer. Es por ello que una tierna reacción de Zendaya en el evento Black Women in Hollywood encendió las redes sociales, pues muchos lo interpretaron como una confirmación de que ya es esposa del protagonista de Spider-Man.

La tierna reacción de Zendaya que podría confirmar que ya se casó con Tom Holland

La alfombra azul del evento Black Women in Hollywood organizado por Essence Magazine fue el escenario de lo que podría ser la confirmación del matrimonio entre Zendaya y Tom Holland, luego de sostener un noviazgo durante alrededor de 10 años.

Mientras la actriz posaba previo a la ceremonia en Los Ángeles, California, un fotógrafo intentó llamar su atención gritando “Mrs. Holland” (Señora Holland). Otras personas en el lugar se sumaron, entre risas y expresiones de asombro.

Lejos de huir o molestarse, la actriz sonrió con complicidad al escuchar que la llamaban por el apellido de su pareja. Zendaya pareció disfrutar del momento y caminó juguetonamente por la alfombra, incluso hizo gestos de victoria.

La reacción fue suficiente para que los rumores sobre una boda secreta cobraran aún más fuerza en redes sociales.

bye le dijeron a zendaya mrs holland y reacciono asi 😭😭😭 los amo padres pic.twitter.com/8q1zgSqfIU — santi (@anyaltman) March 12, 2026

El vestido de Zendaya, un homenaje a dos íconos

Zendaya también deslumbró en el Black Women in Hollywood con un vestido que tiene una historia icónica en la cultura pop. La prenda fue creada originalmente para la legendaria cantante Whitney Houston en 1987, por lo que es considerado un símbolo de elegancia y fuerza femenina.

Años más tarde, el mismo diseño volvió a conquistar al público cuando la actriz Sarah Jessica Parker lo utilizó en la escena inicial de la película Sex and the City.

El vestido es el icónico caché blanco y dorado, creado por el diseñador Eugene Alexander. Zendaya acompañó el look con, lo que se sospecha, es su anillo de bodas.