Premios

Spotify Podcast Awards 2026: Lista de ganadores

Te compartimos quiénes fueron los ganadores en cada una de las categorías de los premios a los mejores podcasts

Spotify Podcast Awards 2026
Spotify Podcast Awards 2026 Foto: Especial
Por:
Mariana Garibay

Este miércoles 13 de mayo se celebran los Spotify Podcast Awards 2026, los premios que aplauden a lo mejor de la parrilla de contenido de entretenimiento en la famosa plataforma de streaming que se transmite en vivo a través de TikTok.

Para acceder a la transmisión en vivo de Spotify Podcast Awards 2026, solo tendrás que acceder a la cuenta oficial de Spotify México en TikTok, a la hora adecuada donde comenzará la transmisión en vivo de lo que se vive en el evento.

Lista de ganadores de los Spotify Podcast Awards 2026

Top de tops

  • Las Alusines
  • La Cotorrisa 
  • Relatos de la Noche 
  • Gusguri Podcast
  • HABLEMOS DE LO QUE NO EXISTE
  • Se Regalan Dudas
  • Penitencia

Podcast Revelación

  • Santos Bravos - La Serie 
  • Mis traumas, mis chistes 
  • Besties con MTV
  • Perurba2 
  • Criaturitas de la noche

Comedia

  • Las Alucines 
  • La Cotorrisa 
  • Las Damitas Histeria 
  • Par de Tres 
  • Panda Show - Picante

Chisme

  • Hablemos de Tal con UnTalFredo
  • Niñas Bien 
  • Buzón de quejas 
  • VILLA GODÍN PODCAST 
  • Noche de Chicxs

Crimen

  • Penitencia 
  • CRIMINALISTA NOCTURNO
  • CriminalMente
  • Leyendas Legendarias
  • Relatos Forenses Podcast

Salud Mental

  • Se Regalan Dudas
  • Psicóloga Pau 
  • Seis de Copas
  • DATE CUENTA PODCAST
  • La Magia del Caos con Aislinn Derbez 

Entrevista

  • Gusguri Podcast 
  • CREATIVO 
  • pepe&chema podcast 
  • Tengo muchas preguntas al respecto
  • Diario de Un Humano 

Terror

  • Paranormal 
  • Relatos de la noche 
  • EXTRA ANORMAL 
  • Leyendes Legendarias 
  • HABLEMOS DE LO QUE NO EXISTE

Del aire al podcast

  • La Entrevista con Yordi Rosado
  • Así se hacen los chismes
  • La Corneta
  • El Podcast de Marco Antonio Regil
  • Martha Debayle

Habla Hispana

  • Psicologia Al Desnudo|@psi.mammoliti (ARG)
  • Los Hombres Sí Lloran (CO)
  • MICRODOSIS DE AMOR PROPIO (CO)
  • La Ruina (ES)
  • La Cruda (ARG)
  • ROCA PROJECT (ES)
  • Tengo un Plan (ES)
  • El Podcast de Marian Rojas Estapé (ES)
  • VOS PODÉS (CO)
  • LO QUE TÚ DIGAS con Alex Fidalgo(ES)

INFORMACIÓN EN DESARROLLO

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