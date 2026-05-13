Spotify Podcast Awards 2026: Lista de ganadores

Este miércoles 13 de mayo se celebran los Spotify Podcast Awards 2026, los premios que aplauden a lo mejor de la parrilla de contenido de entretenimiento en la famosa plataforma de streaming que se transmite en vivo a través de TikTok.
Para acceder a la transmisión en vivo de Spotify Podcast Awards 2026, solo tendrás que acceder a la cuenta oficial de Spotify México en TikTok, a la hora adecuada donde comenzará la transmisión en vivo de lo que se vive en el evento.
Lista de ganadores de los Spotify Podcast Awards 2026
Top de tops
- Las Alusines
- La Cotorrisa
- Relatos de la Noche
- Gusguri Podcast
- HABLEMOS DE LO QUE NO EXISTE
- Se Regalan Dudas
- Penitencia
Podcast Revelación
- Santos Bravos - La Serie
- Mis traumas, mis chistes
- Besties con MTV
- Perurba2
- Criaturitas de la noche
Comedia
- Las Alucines
- La Cotorrisa
- Las Damitas Histeria
- Par de Tres
- Panda Show - Picante
Chisme
- Hablemos de Tal con UnTalFredo
- Niñas Bien
- Buzón de quejas
- VILLA GODÍN PODCAST
- Noche de Chicxs
Crimen
- Penitencia
- CRIMINALISTA NOCTURNO
- CriminalMente
- Leyendas Legendarias
- Relatos Forenses Podcast
Salud Mental
- Se Regalan Dudas
- Psicóloga Pau
- Seis de Copas
- DATE CUENTA PODCAST
- La Magia del Caos con Aislinn Derbez
Entrevista
- Gusguri Podcast
- CREATIVO
- pepe&chema podcast
- Tengo muchas preguntas al respecto
- Diario de Un Humano
Terror
- Paranormal
- Relatos de la noche
- EXTRA ANORMAL
- Leyendes Legendarias
- HABLEMOS DE LO QUE NO EXISTE
Del aire al podcast
- La Entrevista con Yordi Rosado
- Así se hacen los chismes
- La Corneta
- El Podcast de Marco Antonio Regil
- Martha Debayle
Habla Hispana
- Psicologia Al Desnudo|@psi.mammoliti (ARG)
- Los Hombres Sí Lloran (CO)
- MICRODOSIS DE AMOR PROPIO (CO)
- La Ruina (ES)
- La Cruda (ARG)
- ROCA PROJECT (ES)
- Tengo un Plan (ES)
- El Podcast de Marian Rojas Estapé (ES)
- VOS PODÉS (CO)
- LO QUE TÚ DIGAS con Alex Fidalgo(ES)
INFORMACIÓN EN DESARROLLO