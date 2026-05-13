Spotify Podcast Awards 2026: Lista de ganadores

Este miércoles 13 de mayo se celebran los Spotify Podcast Awards 2026, los premios que aplauden a lo mejor de la parrilla de contenido de entretenimiento en la famosa plataforma de streaming que se transmite en vivo a través de TikTok.

Para acceder a la transmisión en vivo de Spotify Podcast Awards 2026, solo tendrás que acceder a la cuenta oficial de Spotify México en TikTok, a la hora adecuada donde comenzará la transmisión en vivo de lo que se vive en el evento.

La plataforma Spotify celebra la excelencia en el mundo del podcast con una gala que reúne a los creadores más influyentes del medio 🎙️✨🏆 https://t.co/5jArBdwVEm — La Razón de México (@LaRazon_mx) May 13, 2026

Lista de ganadores de los Spotify Podcast Awards 2026

Top de tops

Las Alusines

La Cotorrisa

Relatos de la Noche

Gusguri Podcast

HABLEMOS DE LO QUE NO EXISTE

Se Regalan Dudas

Penitencia

Podcast Revelación

Santos Bravos - La Serie

Mis traumas, mis chistes

Besties con MTV

Perurba2

Criaturitas de la noche

Comedia

Las Alucines

La Cotorrisa

Las Damitas Histeria

Par de Tres

Panda Show - Picante

Chisme

Hablemos de Tal con UnTalFredo

Niñas Bien

Buzón de quejas

VILLA GODÍN PODCAST

Noche de Chicxs

Crimen

Penitencia

CRIMINALISTA NOCTURNO

CriminalMente

Leyendas Legendarias

Relatos Forenses Podcast

Salud Mental

Se Regalan Dudas

Psicóloga Pau

Seis de Copas

DATE CUENTA PODCAST

La Magia del Caos con Aislinn Derbez

Entrevista

Gusguri Podcast

CREATIVO

pepe&chema podcast

Tengo muchas preguntas al respecto

Diario de Un Humano

Terror

Paranormal

Relatos de la noche

EXTRA ANORMAL

Leyendes Legendarias

HABLEMOS DE LO QUE NO EXISTE

Del aire al podcast

La Entrevista con Yordi Rosado

Así se hacen los chismes

La Corneta

El Podcast de Marco Antonio Regil

Martha Debayle

Habla Hispana

Psicologia Al Desnudo|@psi.mammoliti (ARG)

Los Hombres Sí Lloran (CO)

MICRODOSIS DE AMOR PROPIO (CO)

La Ruina (ES)

La Cruda (ARG)

ROCA PROJECT (ES)

Tengo un Plan (ES)

El Podcast de Marian Rojas Estapé (ES)

VOS PODÉS (CO)

LO QUE TÚ DIGAS con Alex Fidalgo(ES)

INFORMACIÓN EN DESARROLLO