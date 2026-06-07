Revelan la fecha de estreno para Spider-Man: Beyond the Spider-Verse

Spider-Man: Beyond the Spider-Verse es una de las películas más esperadas de la animación a nivel internacional y después de una serie de retrasos en el proyecto, finalmente se ha revelado una fecha de estreno en cines del filme.

Fue en 2023 que se estrenó ‘Across the Spider.Verse’, la secuela de una cinta animada que tiene como protagonista a Miles Morales, un superhéroe alternativo a Peter Parker que obtiene poderes arácnidos.

En la cinta, Miles se encuentra con el Spider-Verse y tras descubrir la inminente muerte de su padre como evento canónico para el desarrollo de él como Spider-Man, decide encontrar la manera de detenerlo, siendo este el final de la segunda entrega y lo que veremos en la tercera cinta.

Spider-Man: Beyond the Spider-Verse sigue a Miles Morales atrapado y huyendo en un universo alternativo mientras intenta salvar a su familia. Veremos de vuelta a personajes como Gwen Stacy, Peter B. Parker, Spider Punk, Spider-Byte, Spider-Man Noir y más.

Esta es la nueva fecha de Spider-Man: Beyond the Spiderverse

Después de que la película se retrasara en más de una ocasión por temas técnicos relacionados con la producción, pues en un inicio se esperaba que el filme llegara en 2025, pero Sony reveló públicamente en diciembre del 2024 que esto no sucedería.

En la CinemaCon 2025, se reveló una nueva fecha de estreno, pero ahora, con una reciente publicación, se confirmó que la fecha oficial de estreno será el 18 de junio de 2027.

La información fue revelada a la vez que compartieron en redes sociales una serie de imágenes de la cinta. En la primera vemos a Miles con su padre sentados sobre un auto y en la segunda, vemos un fotograma de lo que promete ser una pelea épica. Otra foto nos muestra a Spider-Punk en el estilo que conquistó a Internet en 2023.

Falta todavía un año para que podamos disfrutar de la esperada continuación de la historia de Miles Morales, donde veremos si logra ser el primer Spider-Man en salvar a su padre o si por el contrario, deberá aprender una lección a través de ello.

La noticia emocionó a los fans de la saga del Spider-Verse, pues la serie de películas han sabido conquistar al público a nivel internacional con una historia que engancha y una animación muy llamativa.

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