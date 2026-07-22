La Casa de los Famosos se expande a Latinoamérica

El exitoso reality La Casa de los Famosos México está listo para regresar con una cuarta temporada que busca romper sus propios récords. Ampliará su alcance con una inédita expansión a Latinoamérica, incorporará nuevas herramientas de interacción para el público y con un elenco más numeroso.

Durante la presentación oficial, Galilea Montijo recordó la magnitud del éxito que dejó la tercera temporada. “Nos consolidamos como el fenómeno televisivo y digital más importante del país durante toda la temporada”, destacó.

La conductora agregó que la gala de estreno reunió 12.2 millones de personas, mientras que la final alcanzó 21.96 millones. Además, el reality registró 194.8 millones de votos acumulados, de los cuales 43.1 millones se emitieron únicamente durante la semana final.

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La conductora reveló que la expectativa por la nueva edición ya supera a la del año pasado. “Actualmente acumulamos 962.5 millones de video views en todas las plataformas digitales, lo que representa un avance del 87 por ciento respecto a la fase de revelaciones de la temporada pasada”.

Una de las principales apuestas será el crecimiento internacional. Kirén Miret, productora ejecutiva de la experiencia digital en ViX, dijo: “Vamos al resto de Latinoamérica, donde la gente del continente va a votar y, si son suscriptores Premium, tendrán 10 votos, igual que en México”.

La ejecutiva adelantó que ViX incorporará una multiventana interactiva para elegir varias cámaras al mismo tiempo y un chat en vivo exclusivo para suscriptores.

“La gente tiene la capacidad de estar conversando en tiempo real y eso es muy importante. Queremos que la audiencia tenga esa posibilidad de interactuar entre ellos y estar al tanto de la situación en vivo”, explicó Kirén Miret.

Por su parte, Galilea Montijo anunció nuevas herramientas para acercar al público al reality. “Creamos nuestro canal de WhatsApp, en el que podrán participar en encuestas y responder preguntas que podrían influir directamente en el rumbo del juego”, señaló. Incluso los seguidores podrán decidir aspectos como quién acompaña al líder a su habitación o quién realiza el primer posicionamiento. “Cada voto cuenta”, afirmó.

EL DATO: EN REVELACIONES del elenco, TikTok tiene 500.9 millones de views e Instagram, 284.4 millones.

El universo digital seguirá creciendo. Mauricio Garza recordó que La Casa de los Famosos se ha convertido en “el principal título de entretenimiento de ViX durante sus tres años de transmisión” y que cada temporada ha conectado con una audiencia de hasta 25 millones.

A su lado, Wendy Guevara, quien es parte de la plantilla de conductores, añadió que la plataforma acumula 1.1 billones de horas consumidas y 540 millones de votos en las tres primeras temporadas. “Vamos a llegar más lejos todavía porque por primera vez ViX se va a expandir a toda Latinoamérica”, celebró la influencer.

El programa comenzará el 26 de julio a las 20:30 horas por Las estrellas y 24/7 por ViX.

En el plano comercial, Rosa María Noguerón reveló que el reality volvió a convencer a las marcas pese a coincidir con el Mundial. “Ya superamos la meta del año pasado. Tenemos 72 por ciento de marcas que repiten y 28 por ciento de nuevas que se suman”, afirmó.

Finalmente, Galilea Montijo anunció que la gala de estreno todavía guarda sorpresas. “Además de estas celebridades se suman dos más, una empresaria despampanante y alguien que viene de muy lejos”, dijo.