Desafían la ética y la ambición en el Método Grönholm

DESPUÉS de ocho años lejos del teatro, Erick Elías vuelve a pisar un escenario con uno de los montajes más exitosos del teatro contemporáneo. El actor protagoniza El Método Grönholm, la célebre obra del dramaturgo catalán Jordi Galceran, un fenómeno internacional que desde su estreno en Barcelona en 2003 ha sido traducido a decenas de idiomas y montado con éxito en Europa, América y Asia.

La historia retrata con humor negro y una tensión constante, hasta dónde puede llegar una persona por conseguir el trabajo de sus sueños.

La versión mexicana de la obra, dirigida por Rodrigo Nava y producida por Retro Casa Productora, reúne a Ana Serradilla, Álex de la Madrid, Diego Klein, Daniel Haddad, Tato Alexander y Erick Elías, quien reconoce que el regreso a los escenarios le provocó una mezcla de emoción, incertidumbre y miedo.

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EL MÉTODO GRÖNHOLM

DÓNDE: Teatro Xola

DIRECCIÓN: Rodrigo Nava

HORARIOS: Sábados 17:30 y 20:00 hrs. Domingos 17:00 y 19:30 hrs.

PRECIO: 500 a 700 pesos

“Después de ocho años de no hacer teatro no sabía dónde estaba parado. No sabía si la gente iba a entender la obra como una comedia o como una comedia negra, pero fue una sorpresa enorme descubrir que el público no deja de reír y se conecta con la historia desde el principio”, compartió Erick Elías en entrevista con La Razón.

La trama se desarrolla durante un proceso de selección para un alto cargo ejecutivo. Cuatro aspirantes son sometidos a una serie de pruebas psicológicas que poco a poco revelan sus miedos, contradicciones y límites éticos, convirtiendo una entrevista laboral en una despiadada batalla por sobrevivir.

“Todos hemos vivido algo parecido. Como actores también competimos constantemente por un personaje; todos queremos el mismo papel y sólo uno lo obtiene. La obra habla justamente de eso: de hasta dónde eres capaz de llegar para ganar”, explicó.

Para Erick Elías, quien a lo largo de casi tres décadas ha construido una sólida carrera en telenovelas, series, cine y plataformas digitales, el teatro continúa siendo el espacio donde un actor realmente se pone a prueba.

“El aplauso del público no se compara con nada. Esa energía que sientes en vivo es lo que más alimenta a un actor. Yo siempre digo que la mejor escuela que he tenido fue compartir escenario con Ignacio López Tarso y Helena Rojo. Ahora vuelvo a aprender simplemente observando a mis compañeros”, expresó.

El protagonista de exitosas producciones como Betty en NY, 100 días para enamorarnos y Las hermanas Guerra confesó que aceptar el proyecto fue una decisión inmediata cuando conoció tanto el texto del dramaturgo Jordi Galceran como el elenco.

“A mí siempre me importa con quién voy a trabajar. Con Ana Serradilla y Álex de la Madrid ya había coincidido muchas veces; con Daniel Haddad no, pero verlo dominar el escenario ha sido una escuela enorme”, compartió el también actor de la serie La Guzmán.

Aunque actualmente divide su agenda entre el teatro, el rodaje de una película en Guadalajara, una serie para Amazon y el próximo inicio de otra producción, Erick Elías aseguró que nunca quiso abandonar los escenarios.

“Tres días antes del estreno estaba muerto de nervios y hasta pensé: ‘¿Para qué me metí en esto?’. Pero en cuanto sales al escenario entiendes por qué vale la pena. Ese nervio es el que me recuerda por qué hago esta profesión”, compartió.

Asimismo, Erick Elías resaltó que vive una nueva etapa en su carrera al fundar una casa productora desde la que desarrolla documentales y series de ficción, convencido de que la industria audiovisual vive una transformación histórica impulsada por las plataformas digitales y la IA.