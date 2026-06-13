Gran Desfile Mundialista en CDMX: Minuto a Minuto del evento por el Mundial 2026 en Reforma

Artistas y aficionados llevan a cabo el Gran Desfile Mundialista sobre Paseo de la Reforma, en Ciudad de México, con el que celebran la fiesta internacional de fútbol y que nuestro país sea sede por tercera vez en su historia.
10:20 hrs. Metrobús CDMX suspende tramo en L7
El Metrobús de la Ciudad de México informó que suspenderá temporalmente el servicio en el tramo Hamburgo - Campo Marte de la Línea 7, debido al avance del desfile.
“Por evento mundialista, servicio de Indios Verdes, Hospital Infantil La Villa a Amajac”, se lee en su reporte diario.
¿Qué artistas estarán en el Fan Fest del Zócalo CDMX HOY 13 de junio?
10:00 hrs. Comienzan cierres viales sobre Paseo de la Reforma, a tres horas del inicio
Tres horas antes del inicio del Gran Desfile Mundialista, las autoridades capitalinas ya han comenzado con el cierre de algunas de las calles sobre las que pasará el evento.
Así, la SSC-CDMX informó que se cerró la circulación sobre Paseo de la Reforma entre Lieja y la Glorieta del Ahuehuete.
CDMX celebra regreso del Mundial con Gran Desfile
La Ciudad de México recibió una inauguración del Mundial por tercera vez en su historia (1970, 1986 y 2026) y lo celebra en grande con un desfile monumental sobre Paseo de la Reforma, que reunirá a aficionados, familias y artistas con vestimentas tradicionales, jerseys y mucho espíritu futbolero.
Es tradición en la capital del país celebrar los grandes eventos con un desfile de este tipo: en el otoño se celebra el Desfile de Alebrijes Monumentales, mientras que, entre octubre y noviembre, se realiza el Desfile por el Día de Muertos.
Ahora, el motivo para volver a llenar de color y fiesta las calles de la zona Centro de la Ciudad es la celebración de la Copa Mundial de Fútbol 2026, del cual la capital es sede de cinco encuentros. El primero de ellos, entre México y Sudáfrica, terminó con victoria por dos goles para los nacionales.
Durante la celebración del Mundial 2026, las calles de la Ciudad de México se llenan de fervor futbolero. Más eventos de este tipo se esperan a lo largo de la capital durante lo que dure el torneo. Entre ellos, los 18 fan fest distribuidos en las 16 alcaldías, incluido el del Zócalo capitalino, el más grande de todos.
Ruta, horario y alternativas viales por Gran Desfile Mundialista en CDMX
De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX), el Gran Desfile Mundialista de este sábado 13 de junio avanzará desde la Glorieta Diana Cazadora hasta el Monumento a la Revolución.
Así, recorrerá todo Paseo de la Reforma, por lo que se recomienda considerar rutas alternas como:
- Circuito Interior
- Eje 1 Norte
- Avenida Chapultepec
- Dr. Río de la Loza
- Eje Central Lázaro Cárdenas
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