Gran Desfile Mundialista en CDMX: Minuto a Minuto del evento por el Mundial 2026 en Reforma

Sigue EN VIVO el Gran Desfile Mundialista de la CDMX HOY 13 de junio.

Artistas y aficionados llevan a cabo el Gran Desfile Mundialista sobre Paseo de la Reforma, en Ciudad de México, con el que celebran la fiesta internacional de fútbol y que nuestro país sea sede por tercera vez en su historia.

10:20 hrs. Metrobús CDMX suspende tramo en L7

El Metrobús de la Ciudad de México informó que suspenderá temporalmente el servicio en el tramo Hamburgo - Campo Marte de la Línea 7, debido al avance del desfile.

“Por evento mundialista, servicio de Indios Verdes, Hospital Infantil La Villa a Amajac”, se lee en su reporte diario.

⚠️AVISO L7



2⃣Seguimos informando, por eventos temporales:

✅Servicio: Indios Verdes / Hospital Infantil La Villa↔️Amajac.

✅Servicio: Ruta Alameda Tacubaya ↔️ París.

❌Sin servicio: Hamburgo - Campo Marte.

(Actualización 10:12 h.)

Consulta actualización del Estado de Servicio… — Metrobús CDMX (@MetrobusCDMX) June 13, 2026

10:00 hrs. Comienzan cierres viales sobre Paseo de la Reforma, a tres horas del inicio

Tres horas antes del inicio del Gran Desfile Mundialista, las autoridades capitalinas ya han comenzado con el cierre de algunas de las calles sobre las que pasará el evento.

Así, la SSC-CDMX informó que se cerró la circulación sobre Paseo de la Reforma entre Lieja y la Glorieta del Ahuehuete.

#PrecauciónVial | Considera cerrada la circulación en ambos sentidos de Av. Paseo de la Reforma entre Lieja y la Gta. del Ahuehuete por logística para "Gran desfile mundialista" a las 13:00 horas con destino al Monumento a la Revolución. Consulta aquí ruta y #AlternativaVial. pic.twitter.com/39ndKXZ6Wc — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) June 13, 2026

CDMX celebra regreso del Mundial con Gran Desfile

La Ciudad de México recibió una inauguración del Mundial por tercera vez en su historia (1970, 1986 y 2026) y lo celebra en grande con un desfile monumental sobre Paseo de la Reforma, que reunirá a aficionados, familias y artistas con vestimentas tradicionales, jerseys y mucho espíritu futbolero.

Es tradición en la capital del país celebrar los grandes eventos con un desfile de este tipo: en el otoño se celebra el Desfile de Alebrijes Monumentales, mientras que, entre octubre y noviembre, se realiza el Desfile por el Día de Muertos.

Shakira durante la inauguración del Mundial 2026, en el Estadio Ciudad de México. ı Foto: AP, Reuters y Mexsport

Ahora, el motivo para volver a llenar de color y fiesta las calles de la zona Centro de la Ciudad es la celebración de la Copa Mundial de Fútbol 2026, del cual la capital es sede de cinco encuentros. El primero de ellos, entre México y Sudáfrica, terminó con victoria por dos goles para los nacionales.

Brian Gutiérrez durante el partido inaugural México vs Sudáfrica de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ı Foto: Cuartoscuro

Durante la celebración del Mundial 2026, las calles de la Ciudad de México se llenan de fervor futbolero. Más eventos de este tipo se esperan a lo largo de la capital durante lo que dure el torneo. Entre ellos, los 18 fan fest distribuidos en las 16 alcaldías, incluido el del Zócalo capitalino, el más grande de todos.

Ruta, horario y alternativas viales por Gran Desfile Mundialista en CDMX

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX), el Gran Desfile Mundialista de este sábado 13 de junio avanzará desde la Glorieta Diana Cazadora hasta el Monumento a la Revolución.

Así, recorrerá todo Paseo de la Reforma, por lo que se recomienda considerar rutas alternas como:

Circuito Interior

Eje 1 Norte

Avenida Chapultepec

Dr. Río de la Loza

Eje Central Lázaro Cárdenas

⚽️ No te pierdas el Gran Desfile Mundialista, de la Diana Cazadora al Monumento a la Revolución, un espectáculo con figuras monumentales, comparsas, música y mucha energía futbolera que recorrerá Paseo de la Reforma. 🏆🪇



🗓️ Hoy, sábado 13 de junio

🕛 13:00 hrs.



🎊 ¡Únete a la… pic.twitter.com/sTaC4KG69r — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) June 13, 2026

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