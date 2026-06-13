¿Qué artistas estarán en el Fan Fest del Zócalo CDMX HOY 13 de junio?

Estos son los artistas que estarán en el Fan Fest del Zócalo CDMX HOY 13 de junio.

¡El Mundial 2026 apenas está empezando! Ya terminaron las tres inauguraciones y, ahora sí, estamos listos para jornadas con tres o hasta cuatro partidos al día, donde se enfrentan nuestras selecciones internacionales favoritas. El Fan Fest del Zócalo CDMX ya está listo para recibir a la afición y aquí te contamos qué partidos se transmitirán y qué artistas se presentarán hoy, 13 de junio.

El Fan Fest del Zócalo capitalino es el evento para aficionados más grande de toda la capital mexicana, de entre los 18 que se instalaron en las 16 alcaldías. Este espacio no solo ofrece una pantalla monumental para ver los partidos, sino también juegos, gastronomía, bebidas y hasta increíbles actos musicales.

🔥⚽️ La segunda jornada del #FIFAFanFestival Ciudad de México fue todo un éxito.



La pasión, la emoción y la energía del futbol se vivieron con todo.



¡Gracias por vivirlo con nosotros!#Somos26 #SomosMexicoCity pic.twitter.com/3n1Ds1e7sP — FIFA World Cup 26™️ Mexico City (@MexicoCity26) June 13, 2026

La jornada mundialista de este sábado 13 de junio nos espera con grandes sorpresas, entre ellas los debuts de Brasil y Qatar. Por ello, el Zócalo recibirá a la afición con imperdibles actos musicales, para acompañar la experiencia futbolera.

Conciertos y artistas en el Fan Fest del Zócalo HOY 13 de junio

El Fan Fest del Zócalo de la Ciudad de México abre sus puertas a las y los aficionados para el tercer día de actividades del Mundial 2026, donde se transmitirán tres de los partidos programados para hoy, entre ellos, los de Brasil y Escocia.

Para acompañar las actividades futbolísticas de este sábado, la FIFA anunció que, junto con la transmisión de los partidos, se presentarán dos actos musicales, representativos de las selecciones que jugarán hoy:

Omar Raya , representando a Marruecos

Banda de Gaitas del Batallón de San Patricio, representando a Escocia

Este fin de semana es de #FIFAFanFestival

¡No te lo puedes perder!

Host City Ciudad de México: Somos el alma chilanga.#Somos26 #SomosMexicoCity #FIFAWorldCup26 pic.twitter.com/T5GewaYhPx — FIFA World Cup 26™️ Mexico City (@MexicoCity26) June 12, 2026

No se publicaron los horarios en los que se presentarán estos artistas, pero se presume que los espectáculos serán a lo largo del día, antes de los partidos de sus respectivas selecciones.

¿Qué partidos del Mundial 2026 se transmitirán HOY en el Fan Fest del Zócalo?

En una publicación en X, la FIFA anunció que los juegos que se transmitirán este sábado en la pantalla monumental del Fan Fest del Zócalo capitalino son:

Este sábado en el #FIFAFanFestival 🇶🇦🇨🇭🇧🇷🇲🇦🇭🇹🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿

Nuestra pantalla estará llena de acción mundialista.



Apertura a las 11:30 hrs.



Host City Ciudad de México: Somos el alma chilanga del mundial.#Somos26 #SomosMexicoCity #FIFAWorldCup26 pic.twitter.com/Ovo1GflyQ9 — FIFA World Cup 26™️ Mexico City (@MexicoCity26) June 13, 2026

Este sábado a las 22:00 horas también se jugará el duelo entre Australia y Turquía, pero la FIFA no lo incluyó en su calendario, presumiblemente por la hora, pues terminaría aproximadamente a la medianoche.

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