Haití vs Escocia: Dónde ver EN VIVO y GRATIS el partido del Grupo C de la Copa del Mundo 2026

Haití y Escocia se enfrentan en su debut en la Copa del Mundo 2026.

Las selecciones de Haití y Escocia debutan en la Copa del Mundo 2026 este sábado 13 de junio, cuando midan fuerzas en el Estadio Boston de Foxboro, Massachusetts en duelo de la primera jornada del Grupo C de la competencia que organizan conjuntamente México, Estados Unidos y Canadá.

Caribeños y británicos se presentan en el magno evento de la FIFA después de una larga ausencia en el mismo. Los haitianos no disputaban la máxima cita futbolística desde la edición de Alemania 1974, mientras que los escoceses no lo hacían desde Francia 1998.

52 lane apre, vwayaj la kontinye. Malgre pikan sou chimen an, nou pa t janm kase tèt tounen. Jodi a, ak rèv tout yon nasyon nan djakout nou, nou rive Boston pou premye etap sa a nan Mondyal la.



Premye batay la se samdi kont Ekòs, men pou nou, match sa a te kòmanse depi 52 lane. pic.twitter.com/zUD8vS9a2O — Fédération Haïtienne de Football (@fhfhaiti) June 12, 2026

¿Dónde ver EN VIVO el Haití vs Escocia?

El partido entre Haití y Escocia del Grupo C de la Copa del Mundo 2026 se jugará este sábado 13 de junio en el Estadio Boston de Foxboro, Massachusetts, Estados Unidos. El balón comenzará a rodar en punto de las 19:00 horas del Centro de México, y podrá seguirse en vivo y en exclusiva en la señal de Vix.

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Fecha : Sábado 13 de junio

Hora : 19:00

Estadio : Boston

Transmisión: Vix

Posibles alineaciones de Haití y Escocia

HAITÍ : Johnny Placide Martin Experience, Hannes Delcroix, Ricardo Adé, Jean-Kévin Duverne, Ruben Providence, Leverton Pierre, Jean-Ricner Bellegarde, Louicius Deedson, Duckens Nazon y Wilson Isidor.

ESCOCIA: Liam Kelly, Kieran Tierney, Dominic Hyam, John Souttar, Andy Robertson, Scott McTominay, Billy Gilmour, Ryan Christie, Nathan Patterson, George Hirst y Ché Adams.

🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿🏠 Scotland House, presented by M&S Food



House Party One… what a day! Thanks to everyone who came along - we’ll see you at the Boston Stadium tomorrow!#FIFAWorldCup pic.twitter.com/RXP8xYMrdJ — Scotland National Team (@ScotlandNT) June 12, 2026

Haití vs Escocia, uno de los juegos inéditos del Mundial 2026

Haití y Escocia disputarán uno de los 27 partidos inéditos que habrá en la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026, el primero que se realiza en tres países y que cuenta con la participación de 48 selecciones.

El primer juego sin antecedentes en la justa tripartita fue el empate 1-1 entre la coanfitriona Canadá y Bosnia y Herzegovina, duelo que se llevó a cabo en Toronto, una de las dos ciudades sedes de Canadá para el certamen.

Haití y Escocia parten, en teoría, como los equipos menos fuertes del Grupo C del Mundial 2026, pues comparten sector con la pentacampeona Brasil y con Marruecos, semifinalista en Qatar 2022.

Por ello es que los tres puntos en su debut cobran mayor relevancia para isleños y británicos, que parten como favoritos para obtener la victoria sobre uno de los seis representantes de la Concacaf en la edición 23 del magno evento de la FIFA.

EVG