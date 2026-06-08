¿Quién ganará la Copa?

Predicción Mundial 2026: Mhoni Vidente revela qué países jugarán la final

Advirtió sobre posibles riesgos de seguridad y brotes sanitarios en las sedes de Norteamérica; algunos de los equipos favoritos de los fans están en las posibilidades

Mhoni Vidente revela sus predicciones para el Mundial 2026
Mhoni Vidente revela sus predicciones para el Mundial 2026 Foto: Canva/Mhoni Vidente
Por:
Mariel Caballero

Con el Mundial 2026 a punto de empezar muchos comienzan a hacer apuestas sobre quienes podrían llegar a ganar la Copa de este año. Una de las predicciones más esperadas era la de Mhoni Vidente, quien por fin reveló quién ganaría.

La vidente cubana dijo, además, algunos de los sucesos que rodearán el evento deportivo durante este mes de junio, entre atentados, enfermedades y sismos, el Mundial 2026 se jugaría en México, Estados Unidos y Canadá.

Si tu como muchos quieres saber cuáles son las predicciones de Mhoni Vidente para este Mundial 2026, en La Razón te contamos.

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Mhoni VIdente
Mhoni VIdente ı Foto: larazondemexico

¿Quién ganará el Mundial 2026?

Una de las preguntas más hechas por aficionados a la famosa vidente fue ¿quién ganaría la Copa Mundial?, sin embargo, Mhoni no dijo un equipo en específico, sino que explicó que hay varios que podrían llegar a la final.

Entre los mencionados por la cubana están: España, Portugal o Francia, dijo que al final de esa lista no descartaría que Argentina logrará colocarse como uno de los finalistas.

“Pero se visualiza que dos europeos llegarán a la final”, afirmó Mhoni Vidente durante las predicciones para el mes de junio del 2026.

La selección de España, en un partido amistoso contra Iraq.
La selección de España, en un partido amistoso contra Iraq. ı Foto: Reuters

¿Qué más predice Mhoni Vidente para el Mundial 2026?

No pasó desapercibido entre su audiencia una de las predicciones que más preocupan a muchos, pues explicó que se visualizan atentados en Estados Unidos durante el evento deportivo.

“No iba a ser tan fácil que definitivamente Donald Trump no iba a pisar callos en Irán, Irak, Pakistán y en la India, en lugares muy fuertes, sin que le tumbaran completamente aviones, sin que le hicieran atentados en aeropuertos, en consulados o si no en los partidos”, dijo Mhoni Vidente.

Afirmó que unas de las ciudades con más peligro de que ocurran estas situaciones son Houston, Chicago y Miami, por lo que dijo que deberían tener más cuidado y precaución en esas zonas revisando a quienes vayan.

Sin embargo, esta no es la única situación “de riesgo” que predice para el Mundial 2026, pues dijo que podría haber un aumento en la propagación de los virus que hemos visto afectar diversas partes del mundo en los últimos meses.

“Sí creo que va a alcanzar a llegar virus de todas las índoles, del ébola, del hantavirus, del rotavirus a Estados Unidos, a México y a Canadá”, explicó la cubana.

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LMCT

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