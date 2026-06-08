España llega a Puebla en medio de una fiesta con mariachis, sombreros y lluvia

Puebla se convirtió en el epicentro del futbol internacional con la llegada de la Selección Española, que se prepara para la Copa del Mundo de Norteamérica, pero antes de que arranque su participación enfrenta a Perú. A pesar de la intensa lluvia, una multitud de aficionados se congregó en el Aeropuerto Internacional “Hermanos Serdán” para dar la bienvenida al equipo.

Los mariachis dieron un toque especial a esta recepción, mientras sombreros típicos adornaban las cabezas de los futbolistas. La alegría y emoción eran palpables; los fans no escatimaron en esfuerzos para mostrar su apoyo a la Furia Roja, incluso en condiciones climáticas adversas.

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Puebla enloquece con la llegada de la Selección española 40 años después de su última visita.



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Aunque la selección llegó sin algunas de sus figuras más destacadas, como Lamine Yamal, Nico Williams y Víctor Muñoz, quienes se quedaron en su base en Chattanooga, Estados Unidos, el equipo aún cuenta con un equipo sólida que fue aclamado por el público asistente. Se espera que, durante el partido en el Estadio Cuauhtémoc, el club español sienta el apoyo como si estuviera jugando en casa.

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Los mexicanos haciendo fiesta para recibir a la Selección de España en Puebla, qué hermosa cultura tiene este país y ya se siente el ambiente del Mundial🇲🇽❤️ pic.twitter.com/3YfiNYaK1V — Roberto Haz (@tudimebeto) June 8, 2026

Luis De la Fuente, entrenador del conjunto ibérico, se mostró optimista ante la oportunidad de este último partido de preparación. En sus declaraciones, enfatizó la importancia de brindar minutos a la mayoría de los jugadores, buscando así evaluar diferentes variantes tácticas antes del inicio de la competencia mundialista.

Este encuentro no solo servirá como un test para afinar detalles, sino que también será una oportunidad para que los jugadores se sientan cómodos y compenetrados en el campo.

“El partido ante Perú es muy importante. Nosotros siempre hacemos un visionado de los últimos cuatro, cinco, seis partidos de los rivales. Somos conscientes del potencial futbolístico que tiene, de la historia y lo que puede motivarles, exactamente igual que a nosotros, enfrentarlos en un escenario tan maravilloso como es este estadio y está ciudad tan futbolera como es Puebla”, dijo el timonel.