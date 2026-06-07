Así fue la llegada de Irán a Tijuana, su casa durante la celebración del Mundial 2026 (VIDEO)

Jugadores de Irán descienden del avión a su llegada a Tijuana, su base durante el Mundial 2026.

La selección de Irán llegó a Tijuana, México este domingo, cinco días antes del comienzo del Mundial 2026 y ocho previo a su debut en la justa contra Nueva Zelanda. La sede del conjunto asiático durante el torneo será la capital de Baja California.

El defensa iraní Ehsan Hajsafi criticó a la FIFA después de que el equipo llegó a México la mañana del domingo con algunos miembros de su comitiva aún sin visas estadounidenses. Todos los duelos del Team Melli serán en Estados Unidos.

Iran's World Cup team arrived in Tijuana. The squad can only cross into the U.S. on game days and must leave the same day, per Iran's ambassador to Mexico. pic.twitter.com/dDApNtObPk — Open Source Intel (@Osint613) June 7, 2026

Irán y las complicaciones para jugar el Mundial 2026

La participación de Irán en el Mundial 2026, organizado conjuntamente por Estados Unidos, México y Canadá, se ha visto complicada por la guerra de Irán. Los problemas para tramitar visas llevaron anteriormente a que la selección trasladara su base de entrenamiento de Tucson, Arizona, a Tijuana, México, que está en la frontera con California.

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“En primer lugar, estamos muy felices de que el equipo finalmente haya llegado, y estamos encantados por eso”, dijo Hajsafi. “Gracias a Dios, la condición del equipo es muy buena”.

“Con todo lo que pasó, finalmente se emitieron visas. Personalmente, sin embargo, sí tengo una queja sobre la FIFA. ¿Por qué tardó tanto? Hasta donde entiendo , las visas se emitieron solo para los jugadores y unos pocos miembros del cuerpo técnico”.

🚨🇮🇷🇲🇽 BREAKING — Welcome Brothers!



Iran’s National Team Arrives In Mexico to a Crowd of Cheering Fans! https://t.co/0eW8di7bwr pic.twitter.com/oIjGDLgdqe — Pamphlets (@PamphletsY) June 7, 2026

Miembros de la delegación de Irán todavía no tienen visa

Algunos miembros de la comitiva de Irán aún no tenían visas estadounidenses antes de los partidos en Los Ángeles y Seattle. Entre ellos están el secretario general de la Federación Iraní de Futbol, Hedayat Mombeini, y su vicepresidente, Mehdi Mohammad Nabi.

“Desafortunadamente, a varios miembros clave de nuestro cuerpo técnico, cuyos roles son muy importantes dentro del equipo, no se les concedieron visas”, dijo Hajsafi. “Eso incluye al gerente del equipo, el director ejecutivo y el director de medios, todos los cuales desempeñan roles muy importantes”.

“Desde aquí, me gustaría pedirle a la FIFA que aborde este asunto para que, si Dios quiere, la situación pueda resolverse en los próximos días”.

El equipo ha estado entrenando en la ciudad turca de Antalya y voló directamente a México en un jet privado desde el aeropuerto de la ciudad mediterránea.

Ehsan Hajsafi fue el primer jugador de Irán en bajar del avión con las marcas de la aerolínea chárter alemana USC, que llegó alrededor de las 5:05 de la mañana. Encabezó al equipo, vestido con sacos azules sobre camisetas blancas, a través de una breve revisión de seguridad con funcionarios mexicanos y perros antes de subir a un autobús.

EVG