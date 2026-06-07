Christian Eriksen se desploma otra vez en el campo en un juego de Dinamarca y el VIDEO es impactante

Christian Eriksen se desplomó en la cancha en el amistoso entre Dinamarca y Ucrania.

Christian Eriksen volvió a desplomarse durante un juego de Dinamarca cinco años después de que fue víctima de esa situación en un partido de la Eurocopa 2021. Esta vez, el hecho sucedió durante el amistoso entre os nórdicos y Ucrania.

Las imágenes de televisión mostraron a Eriksen, de 34 años de edad, llevándose ambas manos al pecho a los 65 minutos del encuentro amistoso internacional disputado en el Nature Energy Park de Odense.

🙏Otra vez no, Eriksen. pic.twitter.com/n8bhKb1fUV — Som I Serem FCB (@Somhiseremfcb) June 7, 2026

En la siguiente imagen televisiva, Eriksen estaba en el suelo, rodeado de jugadores. Poco después se suspendió el partido entre Dinamarca y Ucrania.

¿Cómo se encuentra Eriksen tras haberse desplomado?

Christian Eriksen está consciente después de que se volvió a desplomar en el campo mientras jugaba con la selección nacional de Dinamarca, informó la federación de futbol del país.

“Christian Eriksen está consciente y, dadas las circunstancias, se encuentra bien”, indicó la Federación de Dinamarca en una publicación en la red social X. “El partido queda cancelado”, agregó.

Eriksen enciende de nuevo las alarmas como en la Euro 2021

Cristian Eriksen se desplomó debido a un paro cardíaco durante el partido inaugural de Dinamarca en la fase de grupos de la Eurocopa 2021 contra Finlandia en Copenhague, y recibió un prolongado tratamiento médico antes de recuperar la conciencia.

Ni Dinamarca ni Ucrania clasificaron al Mundial 2026 que se pone en marcha el próximo jueves 11 de junio con el cotejo entre México y Sudáfrica en el renovado Estadio Azteca.

EVG