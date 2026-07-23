El México vs Sudáfrica del Mundial 2026 bajo investigación por posible amaño; se une a 7 partidos más

El partido entre México vs Sudáfrica fue el inaugural del Mundial 2026.

El Mundial 2026 no termina de tener polémica a pesar de que el torneo llegó a su fin hace algunos días, ya que siete partidos terminaron con avisos amarillos por posible amaño de apuestas. Todo esto fue informado por el Grupo Copenhague, una red internacional que analizó posibles irregularidades en varios compromisos.

El grupo antes mencionado puso lupa en todos los partidos de la Copa del Mundo 2026 y en coordinación con el Grupo de Trabajo de la FIFA. El Consejo de Europa informó en un comunicado que el Grupo Copenhague fue el encargado de revisar la actividad de los 104 compromisos del Mundial.

Julián Quiñones durante el México vs Inglaterra de octavos de final del Mundial 2026. ı Foto: Reuters

Tras finalizar el Mundial 2026, el organismo encargado de prevenir y detectar la manipulación de competencias deportivas, informó que 15 compromisos fueron puestos bajo vigilancia reforzada, se emitieron 7 avisos amarillos y se analizaron 12 polémicas relevantes buscando salvaguardar la integridad de los futbolistas.

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Uno de los encuentros que están en aviso amarillo es el México vs Sudáfrica. Con información de The Athletic, una de las razones por las que el encuentro está marcado como amaño es por una tarjeta roja que se mostró en el segundo tiempo a Themba Zwane.

El compromiso entre Cabo Verde y España también fue puesto bajo investigación, ya que mercados de predicción revelaron que 4.8 millones de dólares habían sido utilizados por diferentes usarios para realizar la apuesta del empate entre La Roja y los Tiburones Azules.

Brian Gutiérrez durante el partido inaugural México vs Sudáfrica de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ı Foto: Cuartoscuro

España volvió a estar en el radas, ya que su partido ante Arabia Saudita también recibió una alerta amarilla por un retraso de tres minutos y medio del VAR por anular un gol anotado por Ferran Torres

Uno de los casos más sonados fue el de Folarin Balogun, según The Athletic, las casas de apuesta abrieron el mercado con una línea sobre si el delantero disputaría el partido de cuartos de final contra Bélgica, aunque el jugador había sido expulsado ante Bosnia y Herzegovina el mismo día.

El informe también muestra que ninguna casa de apuestas abrió una línea parecida para un jugador expulsado durante el Mundial. La FIFA confirmó el 5 de julio que el Comité Disciplinario levantó la sanción a Folarin Balogun y el ariete fue titular con Estados Unidos.

Existen diferentes niveles de sanción: el verde es una situación normal, la luz amarilla es alerta ligeramente elevada, naranja alerta elevada y rojo máximo nivel de alerta.

DCO