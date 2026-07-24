Atlante regresa al Azteca como local, tras 19 años

Tuvieron que pasar 19 años para que el Atlante volviera a jugar un partido como local en el Estadio Azteca. Hoy, el cuadro dirigido por Miguel Herrera recibe al América en duelo correspondiente a la Jornada 2 del Apertura 2026 de la Liga MX.

La última vez que los Potros de Hierro vivieron un partido en el Coloso de Santa Úrsula y lo utilizaban como su casa fue en 2007, cuando perdieron ante el Pachuca por una pizarra de 4-1.

29 goles se marcaron en la Jornada 1 del Apertura 2026

El andar del Atlante en el futbol mexicano es de muchos subes y bajas, pero en esta nueva etapa dentro de la Primera División su deseo es conseguir jugadores de casa, con alguna que otra figura para poder afianzar al club y logre pelear los primeros lugares del certamen, sino es en este certamen sí en los próximos.

Miguel Herrera con una plantilla modesta vivirá otra etapa al frente del Atlante y aunque no iniciaron con el pie derecho después de perder ante el Necaxa en el inicio del Apertura 2026, sabe que el duelo, de este viernes por la noche, ante el América es de vital importancia, pues se presenta ante su gente.

El Dato: El delantero paraguayo Adrián Alcaraz, es nuevo refuerzo del Pachuca para el torneo de Apertura 2026. El charrúa fue anunciado, ayer, en Hidalgo.

Hace unos días, el conjunto capitalino anunció de manera oficial el arribo de uno de los porteros más históricos de Colombia. David Ospina llegó a la Ciudad de México para reportar de inmediato con su nuevo equipo y aplaudió el proyecto de Miguel Herrera y toda la directiva.

“Vengo a aportar. Sé que es un equipo en el que se quieren hacer las cosas bien, hay un gran cuerpo técnico encabezado por Miguel; la verdad es ambicioso tener un entrenador como él y vengo a dar mi granito de arena”, dijo el cafetalero.

El cancerbero reconoció que pudo haber llegado antes al futbol mexicano, ya que había varios clubes interesados en sus servicios, pero que tener contrato vigente se lo impedía.

“Anteriormente hubo equipos que estuvieron interesados. Era más difícil porque tenía contrato. Ahora la situación era diferente porque quedaba libre de Atlético Nacional y la decisión pasaba por mí y mi familia; eso ayudó muchísimo”.

Las estadísticas de Herrera cada que enfrenta al América no son muy prometedoras, ya que no les puede ganar desde hace 15 años. Acumula seis partidos con derrota de manera consecutiva y de los últimos nueve duelos solamente ha conseguido un empate, en sus etapas con Tigres y Xolos de Tijuana.

Quien habló por parte del América previo al juego contra el Atlante fue el lateral Dagoberto Espinoza, quien le mandó un mensaje al conjunto azulgrana y les recordó que el Azteca es su casa.

“Creo que es una motivación más. Bueno yo lo veo como una motivación más. Ya todos sabemos la exigencia, la afición y más que es nuestra casa. Creo que, por más que haya unos equipos ahí. Nosotros somos el equipo. Es más una motivación estar con nuestra gente. Volver otra vez al estadio, será muy importante”, dijo el defensor.

Después de una fuerte lesión que lo dejó fuera casi un año de las canchas, Espinoza luce como uno de los innamovibles para Guillermo Almanda en su nuevo proyecto y eso motiva al futbolista, quien asegura que es importante tener un entrenador que confíe en los jóvenes.

“Sí, creo que es algo que probablemente los jóvenes del club necesitábamos: un entrenador que normalmente use a muchos de la cantera, mucha juventud. Creo que es algo importante para el equipo también, probar algo diferente. Nos estamos acoplando muy bien al profe”, comentó el lateral, quien también agradeció a André Jardine, exDT.

Otros partidos atractivos de la Jornada 2 del Apertura 2026 son los duelos entre Chivas contra Juárez y Tigres vs. San Luis, pues el Rebaño y los de la UANL tuvieron un mal inicio en la campaña y ahora jugarán ante su afición.