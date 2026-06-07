Se hacen virales

Aficionados de Corea arman tremenda fiesta en Tequila, Jalisco, antes del Mundial | VIDEO

La selección de Corea ya se encuentra en tierras mexicanas; los turistas asiáticos disfrutan de las riquezas culturales de Jalisco y se vuelven virales

Captan a coreanos en Tequila
Captan a coreanos en Tequila Foto: Especial
Por:
Yosselin Pérez

Captan a Coreanos en video disfrutando de las riquezas culturales que ofrece Jalisco antes del mundial y se hacen virales, pues esto incluye las bebidas típicas de la región y la fiesta tapatía.

Cada vez faltan menos días para que arranque la Copa Mundial de Futbol, por lo que en las distintas ciudades de México que serán sedes mundialistas los turistas ya comenzaron a arribar.

Los cantaritos llenos de tequila son uno de los principales atractivos turísricos de Jalisco, lo que llama la atención tanto de turistas de otras entidades del país como de extranjeros.

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Con la canción que se ha volvido tendencia en redes sociales de fondo, usuarios publicaron videos de personas Coreanas disfrutando de un cantarito de gran tamaño lleno de tequila.

Entre risas, un turista asiático es cargado de los pies y torso por al menos cuatro de las personas que lo acopañaban para que pudiera continuar tomando del gran cantarito tradicional de Tequila.

Llegan los Coreanos a Guadalajara

Este viernes 5 de junio llegaron los jugadores de la selección de futbol de la República de Corea del Sur a Jalisco, en donde fueron recibidos por el gobernador Pablo Lemus con música de mariachi y sombreros.

La selección coreana disputará dos partidos en Guadalaja, debutando el 11 de junio contra la selección de Chequía a las 20:00 horas, para posteriormente enfrentarse a la Selección Mexicana el 18 de junio a las 19:00 horas.

Además, en el Estado Guadalajara también se realizará el partido de Colombia contra República Democrática del Congo el 23 de junio a las 20:00 horas, y el partido de Uruguay contra España el 26 de junio a las 18:00 horas.

Ante la llegada de la selección corena se implementó un operativo de Seguridad, en el que se incluyeron miles elementos tanto tecnológicos y de personas para brindar seguridad durante su traslado.

Adicionado a esto, el 6 de junio se realizó el Día de Corea en Jalisco, con la finalidad de celebrar la relación bilateral México-Corea como parte de las actividades previas al mundial.

Durante este evento que se realizó en el Conjunto Santander de Artes Escénicas de Zapopan se tuvieron exhibiciones de artes marciales, presenaciones musicales, gastronomía, pabellones interactivos y hasta espectáculos de K-Pop Dance Cover.

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