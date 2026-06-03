Vivienda federal apunta al corredor electrónico de El Salto, Jalisco

El programa federal de vivienda llegó al municipio de El Salto, Jalisco, con un proyecto ligado al corredor industrial donde, de acuerdo con el gobernador Pablo Lemus Navarro, se diseña y produce 70 por ciento de los semiconductores del país.

Durante un enlace en vivo en la conferencia de Prensa de la Presidenta Claudia Sheinbaum, el mandatario estatal afirmó que Jalisco tiene un papel central en la industria electrónica nacional, con producción vinculada a automóviles eléctricos, computadoras y servidores de inteligencia artificial.

Pablo Lemus sostuvo que el desarrollo habitacional tendrá impacto directo en trabajadores de esa zona industrial. “Jalisco es considerado el Silicon Valley de Latinoamérica”, dijo al presentar el enlace desde la comunidad de El Salto.

La construcción de vivienda tendrá participación de la iniciativa privada y del gobierno estatal, que aportará más de 20 hectáreas de terreno para desarrollar 2 mil 500 casas en Jalisco, no sólo dentro de la zona metropolitana, informó el gobernador.

Octavio Romero Oropeza, director general del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), señaló que el evento correspondió al miércoles de vivienda número 25 y tuvo como sede el fraccionamiento Infonavit Parques, El Triunfo.

Ahí, el funcionario federal informó que el Infonavit ya entrega casas en 87 fraccionamientos del país, de los cuales 29 tienen colocación completa entre derechohabientes. También indicó que más de 21 mil 500 familias recibieron una vivienda y que en julio abrirán 13 conjuntos adicionales.

Respecto al proyecto en El Salto, Romero Oropeza detalló que el fraccionamiento El Triunfo cuenta con 384 viviendas. Este miércoles, agregó, 48 familias recibirán la llave de su nueva casa.

La beneficiaria Erika Adriana Zaragoza Sánchez mostró su vivienda durante el enlace y agradeció el impulso al programa. La casa, explicó, cuenta con 60 metros cuadrados y una altura de 2.70 metros. Con el cambio de renta a crédito aseguró que reducirá su pago mensual. “Ya no voy a pagar ocho mil, van a ser cuatro mil pesos y la vivienda va a ser mía”, expresó la mujer.

También afirmó que dos ingenieros forman parte de su familia y que la vivienda le permitirá integrarse a una comunidad de trabajadores en El Salto. “Crean en el programa”, dijo al cierre de su intervención.

Edna Elena Vega Rangel, titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu),informó que la meta estatal aumentó de 29 mil 500 a 35 mil 743 viviendas nuevas. Además, señaló un avance de 5 mil 664 casas, con 14 proyectos, ocho de la Comisión Nacional de Vivienda y seis del Infonavit.

Bajo ese esquema, el gobierno federal también reportó 4 mil 673 escrituras y una inversión superior a 45 mil 500 millones de pesos para el programa en Jalisco.

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FGR