Jalisco estrena la 1.a ruta de transporte 100 % eléctrica

La movilidad del Área Metropolitana de Guadalajara dio un paso histórico este jueves con la inauguración de la Línea 5 Macro Aeropuerto y la renovación integral de la Carretera a Chapala, obras encabezadas por el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, que buscan mejorar la conectividad de miles de personas y modernizar uno de los principales accesos a la ciudad.

La nueva Línea 5 se convierte en la primera ruta de transporte masivo 100 por ciento eléctrica de Jalisco. Con una flota de 41 unidades Volvo eléctricas, tendrá capacidad para movilizar a 27 mil pasajeros diarios y conectará a los municipios de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tlajomulco y El Salto a lo largo de 32 kilómetros.

De acuerdo con la información presentada durante el arranque de operaciones, este nuevo sistema permitirá reducir entre 30 y 60 por ciento los tiempos de traslado para los usuarios del transporte público en la zona sur de la metrópoli. En algunos casos, recorridos que actualmente toman hasta hora y media podrán realizarse en alrededor de 45 minutos.

La Línea 5 contará con nueve estaciones, servicio de Internet, Wi-Fi, aire acondicionado, puertos USB, videovigilancia y accesibilidad universal, además de conexión con Mi Macro Periférico, Mi Macro Calzada y las líneas 1, 3 y 4 del Tren Ligero.

Como parte de la intervención integral del corredor, el Gobierno de Jalisco destinó una inversión de dos mil 500 millones de pesos para transformar 6.4 kilómetros de la Carretera a Chapala. Se construyeron 10 puentes peatonales y dos túneles exclusivos para el transporte público, lo que permitirá una circulación más eficiente y segura.