Invierte Gobierno de México 5 mil 678 mdp en 14 proyectos de salud para el Plan Estado de México Oriente: Zoé Robledo

El sector salud del Gobierno de México invierte 5 mil 678 millones de pesos en 14 obras de infraestructura en 2026 como parte del Plan Integral de la Zona Oriente del Estado de México para la construcción de hospitales, Unidades de Medicina Familiar (UMF), Centros de Salud y Centros de Educación y Cuidado Infantil (CECI).

Así lo informó el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, durante su participación en la conferencia de prensa que encabezó la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, desde Toluca, Estado de México.

Zoé Robledo indicó que durante muchos años en la zona oriente del Estado de México creció la población derechohabiente, pero no la infraestructura. “Hoy estamos corrigiéndolo con estas obras”.

Explicó que el Hospital General de Subzona Chicoloapan es un inmueble rescatado por el IMSS, que antes fue asignado al seguro popular y está en proceso de intervención para ser inaugurado en diciembre de 2026; contará con 57 camas de hospitalización y otros servicios.

Respecto al Hospital Pediátrico Oncológico de Ecatepec, dijo que desde 2007 fue abandonado por el Instituto de Salud del Estado de México (ISEM) y donado al IMSS por la gobernadora Delfina Gómez, a fin de comenzar la obra en octubre bajo el proceso de diálogos estratégicos competitivos, nueva modalidad para licitaciones públicas.

Zoé Robledo agregó que la construcción finalizará en octubre de 2027 y su equipamiento incluirá dos aceleradores lineales, al ser un nosocomio especializado en cáncer y enfermedades pediátricas.

Refirió que en el caso del Hospital General Regional de Chimalhuacán será una obra relevante con 535 camas, 260 censables y 275 no censables, y con diversas especialidades; en octubre de este año comenzará su construcción.

Informó que en septiembre iniciará la edificación de dos UMF Plus, que además de consultorios de Medicina Familiar cuenta con servicios de Pediatría, Ginecología, Traumatología y Ortopedia, sillones de hemodiálisis, servicios dentales, de Rehabilitación y Medicina Física y de Salud Mental, además de tomógrafo y Rayos X para una mayor capacidad más resolutiva.

La UMF Plus de Valle de Chalco tendrá 89 consultorios y 84 sillones de hemodiálisis, mientras que la de Tlalnepantla dispondrá de 121 consultorios y 84 sillones de hemodiálisis.

Como parte de la transformación de los servicios de cuidado infantil, el director general del IMSS destacó que en septiembre iniciará la construcción de los primeros cuatro CECI en la zona oriente del Estado de México, que estarán a cargo de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

Los nuevos centros se edificarán en Chalco, en la colonia Granjas de Chalco; en Nezahualcóyotl, en la colonia El Sol; en Tlalnepantla, dentro del parque recreativo El Rosario, en la colonia Lagos de Tlalnepantla; y en Valle de Chalco, en el Deportivo Colosio, ubicado en la colonia San Miguel Xico, Segunda Sección.

Asimismo, reportó que durante octubre comenzará la construcción de tres nuevos CECI, con lo que se alcanzará un total de siete proyectos en esta etapa. Estarán ubicados en Chicoloapan, en la unidad habitacional Galaxia Los Reyes; en Ixtapaluca, en el conjunto urbano Los Héroes; y en Texcoco, en la colonia Leyes de Reforma.

Zoé Robledo presentó las obras de fortalecimiento del IMSS Bienestar, en la que destacan 182 Centros de Salud rehabilitados con el programa La Clínica es Nuestra, así como 16 hospitales intervenidos con acciones importantes en quirófanos. También se pusieron en marcha 10 quirófanos que no estaban en funcionamiento y la contratación de mil 82 profesionales de la salud, además del incremento en la distribución de medicamentos con cuatro millones a través de las Rutas de la Salud.

En cuanto a las acciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), señaló que se construyen dos nuevas unidades. La primera es un Centro de Medicina Familiar en Naucalpan, que dispondrá de 16 consultorios de Medicina Familiar, dos de Estomatología y servicio dental. La obra representa una inversión de 138 millones de pesos e incluye equipamiento médico como Rayos X, mastógrafo y ultrasonido.

Asimismo, sumó, se edifica un Centro de Salud con Servicios Ampliados en Texcoco, que presenta un avance de 14 por ciento. Esta unidad contará con 10 camas y tres consultorios de especialidades para fortalecer la atención médica en la región.

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FGR