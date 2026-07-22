Senado mantiene pago a Enrique Inzunza pese a cuentas congeladas y señalamientos de EU

El senador de Morena, Enrique Inzunza Cázarez, continúa recibiendo su dieta mensual íntegra pese a que sus cuentas bancarias permanecen congeladas y a que no se ha presentado físicamente a las sesiones de la Comisión Permanente desde que fue señalado por autoridades de Estados Unidos por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ignacio Mier Velazco, informó que al legislador sinaloense se le entrega su pago mediante cheque y afirmó que la Cámara alta no puede suspender sus percepciones mientras no exista una orden judicial.

“Es una buena pregunta. Se le hace un cheque. Mientras no tenga el departamento, la Dirección de Recursos Humanos, una indicación, un señalamiento judicial, nosotros no podemos retener el pago a ningún trabajador, sea el trabajador más modesto o un senador de la República”, declaró el también coordinador de Morena en el Senado.

Ante la pregunta de si Enrique Inzunza acudía personalmente a recoger el pago, Mier Velazco respondió: “Es por firma electrónica que tiene registrada” .

Enrique Inzunza se ausenta tras señalamientos de vínculos con el narcotráfico

El pasado 29 de abril, el gobierno de Estados Unidos incluyó a Enrique Inzunza Cázarez entre diez funcionarios y exfuncionarios del gobierno de Sinaloa señalados por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, específicamente con la facción de “Los Chapitos”.

Desde entonces, el senador no se ha presentado de manera presencial a las sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

El pasado 25 de junio reapareció cuando participó de manera virtual en una sesión de la Comisión de Justicia del Senado, luego de más de 50 días de ausencia.

En mayo, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ordenó el bloqueo de sus cuentas bancarias derivado de la investigación iniciada por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York por sus presuntos nexos con integrantes del Cártel de Sinaloa.

A pesar de ello, Enrique Inzunza continúa recibiendo la dieta que corresponde a los senadores de la República. De acuerdo con datos de la Plataforma Nacional de Transparencia, el monto neto mensual de esta percepción es de 131 mil 874 pesos.

Ignacio Mier sostuvo que, mientras no exista una instrucción judicial para suspender el pago, el Senado debe mantener las percepciones del legislador morenista .

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cehr