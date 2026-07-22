Salud llama a reforzar acciones contra dengue y chikungunya

Ante el incremento de las lluvias en el país, la Secretaría de Salud llamó a la población a reforzar las medidas de prevención contra el dengue y chikungunya mediante acciones sencillas para eliminar los criaderos del mosquito, principal transmisor de estas enfermedades.

La dependencia federal recordó que las precipitaciones no provocan por sí mismas el dengue; sin embargo, el agua que se acumula en recipientes, patios, azoteas, jardines y objetos en desuso favorece la reproducción del mosquito, que también transmite el virus del zika.

Por ello, exhortó a la ciudadanía a implementar el Plan de Acción “Cinco pasos para un hogar sin mosquitos”, que consiste en tapar los depósitos donde se almacena agua, lavar y voltear recipientes que puedan acumular líquido, tirar objetos en desuso, cortar la maleza en patios y jardines, y limpiar de manera constante patios, azoteas y espacios comunes.

La Secretaría de Salud destacó que durante la temporada de lluvias se fortalecen las labores de orientación y prevención en coordinación con autoridades sanitarias, municipales, educativas y comunitarias para promover entornos libres de criaderos y fomentar la participación de las familias en el control del mosquito.

Una familia protegida acude a su centro de salud ante cualquier síntoma del #dengue. 🦟



Si tú o tu familia presentan alguno de estos síntomas, eviten automedicarse y acudan a su centro de salud más cercano para recibir la atención que merecen. 🏥



¡Juntas y juntos cuidamos lo… pic.twitter.com/26c5z8HIlr — SALUD México (@SSalud_mx) July 22, 2026

Asimismo, pidió a la población acudir a la unidad médica más cercana en caso de presentar fiebre acompañada de dolor de cabeza, dolor detrás de los ojos, dolor muscular o articular, salpullido, náuseas o malestar general, síntomas asociados con el dengue y el chikungunya.

La dependencia advirtió que, si aparecen signos de alarma como dolor abdominal intenso, vómitos persistentes, sangrado de encías o nariz, somnolencia, irritabilidad, dificultad para respirar, mareos o manos y pies fríos, es indispensable buscar atención médica inmediata para evitar complicaciones.

Además, reiteró el llamado a evitar la automedicación y no consumir medicamentos como aspirina, ibuprofeno, naproxeno u otros antiinflamatorios, ya que pueden aumentar el riesgo de hemorragias en pacientes con dengue. El tratamiento, señaló, debe ser determinado por personal médico.

Finalmente, la Secretaría de Salud subrayó que la prevención de estas enfermedades comienza en el hogar y depende de la participación de la población.

“Sin criaderos no hay mosquitos; sin mosquitos, disminuye el riesgo de dengue y chikungunya”, enfatizó la dependencia.

#ComunicadoSalud



Secretaría de Salud llama a reforzar cinco acciones para prevenir el dengue y chikungunya durante la temporada de lluvias



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LMCT