Salud reporta disminución de casos de dengue, COVID-19 y sarampión

La Secretaría de Salud (SSA) informó que durante 2026 se registra una disminución en los casos de dengue, COVID-19 y sarampión en comparación con el mismo periodo del año anterior, resultado de las estrategias de vacunación, vigilancia epidemiológica y prevención implementadas a nivel nacional.

La dependencia señaló que, como parte de la Estrategia Nacional de Vacunación, durante la temporada 2025-2026 se han aplicado más de 10 millones de dosis contra COVID-19, mientras que en lo que va de 2026 se han administrado más de 21 millones de vacunas contra el sarampión, entre dosis doble viral (SR) y triple viral (SRP).

De acuerdo con la información correspondiente a la semana epidemiológica 26, el país acumula 3 mil 001 casos de dengue, una reducción de 36.8 por ciento respecto a los 4 mil 750 casos registrados en el mismo periodo de 2025.

La SSA añadió que los casos de dengue grave disminuyeron de 2 mil 444 a mil 688, lo que representa una baja de 30.9 por ciento, mientras que la tasa de letalidad pasó de 0.90 a 0.41 por ciento, resultado del fortalecimiento en la detección oportuna y la atención médica.

Mosquito transmisor del dengue ı Foto: Especial

En cuanto a COVID-19 y otros virus respiratorios, la dependencia indicó que, hasta la semana epidemiológica 27, se confirmaron 855 casos positivos por laboratorio, cifra 83.9 por ciento menor a los 5 mil 320 casos reportados en el mismo periodo de 2025.

La Secretaría explicó que, aunque desde la semana epidemiológica 19 se observa el comportamiento estacional esperado de los virus respiratorios, el número de contagios se mantiene por debajo de los niveles registrados durante 2023 y 2024. El monitoreo se realiza a través del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedad Respiratoria Viral (SISVER).

Respecto al sarampión, informó que durante la semana epidemiológica 25 se confirmaron 101 casos, frente a los 254 registrados en el mismo periodo del año pasado, lo que atribuyó al fortalecimiento de las campañas de vacunación, la vigilancia epidemiológica y la respuesta oportuna ante los brotes.

La dependencia destacó que, además de la inmunización, mantiene en operación la Estrategia Nacional para el Control del Dengue y otras Arbovirosis, la cual incluye brigadas especializadas, georreferenciación de zonas de riesgo, abastecimiento de insecticidas y la promoción permanente de acciones para eliminar criaderos de mosquitos.

#ComunicadoSalud



Estrategias de vacunación, prevención y vigilancia epidemiológica reducen casos de dengue, COVID-19 y sarampión en México



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LMCT