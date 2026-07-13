Sheinbaum destaca coordinación con Estados Unidos para combatir el gusano barrenador

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se expresó positiva sobre la coordinación que México y Estados Unidos han mantenido en cuanto al combate de la plaga de gusano barrenador que ahora ya afecta en ambos lados de la frontera.

Durante la conferencia matutina, recordó que ésta no es la primera ocasión en la que los dos países tienen que hacer frente a este problema, el cual ya se registró hace cuatro décadas y que se logró combatir con la planta de moscas estériles que hoy ya se encuentra nuevamente activa.

Subrayó que el trabajo encaminado junto a la secretaria del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, Brooke Rollins, ha sido “muy bueno”.

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Enfatizó que la reapertura de la frontera a la comercialización del ganado se evaluará conforme a los resultados que arroje la liberación del insecto estéril.

Esta mañana, nuestra Presidenta @Claudiashein compartió los avances de la estrategia nacional para atender y erradicar el gusano barrenador. Un esfuerzo que se fortalece todos los días gracias al trabajo coordinado entre México, Estados Unidos y Panamá, sumando experiencia,… pic.twitter.com/WbGWmKCJsJ — Columba López (@columbalopezg) July 13, 2026

“Y a partir de esta liberación, pues se va a ir midiendo cómo va disminuyendo la plaga y particularmente en el norte del país, aunque hay estados que en realidad no ha llegado la plaga y que se podría abrir la frontera, pero Estados Unidos ha dicho que prefiere que sea bajo la liberación de la mosca que se pudiera llegar a abrir la frontera. Entonces estamos trabajando conjuntamente, la verdad ha sido muy bueno el trabajo con la Secretaría de Agricultura de los Estados Unidos y se ha establecido una buena relación”, dijo.

Fue el pasado 27 de junio cuando la presidenta Claudia Sheinbaum en compañía con Brooke Rollins inauguraron la Planta productora de moscas estériles en Metapa, Chiapas.

La mandataria federal celebró que la apertura de esta planta permitirá avanzar en el control de la plaga de manera efectiva.

“Hoy inauguramos esta planta de producción de mosca estéril, una instalación estratégica para el combate del gusano barrenador del ganado”, dijo la presidenta.

“Hoy contamos con una herramienta altamente especializada que permite controlar esta plaga de manera efectiva, protegiendo la salud animal y fortaleciendo la actividad ganadera de ambos países”, abundó.

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LMCT