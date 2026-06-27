Sheinbaum y Rollins inauguran planta de producción de mosca estéril contra gusano barrenador en Chiapas

Presidenta Claudia Sheinbaum, acompañada de integrantes de su gabinete y de la secretaria de Agricultura de EU, Brooke Rollins, inauguran planta.

La presidenta Claudia Sheinbaum inauguró la Planta productora de moscas estériles en Metapa, Chiapas, acompañada de la secretaria de Agricultura de Estados Unidos, Brooke Rollins, evento en el cual la mandataria mexicana enfatizó que “la cooperación entre países soberanos siempre será más poderosa que la confrontación”.

En un evento desde Metapa, Chiapas, acompañadas por parte del Gabinete federal y funcionarios de Estados Unidos, Claudia Sheinbaum y Brooke Rollins presentaron la placa de inauguración de la planta de producción de mosca estéril.

Con este proyecto, como se adelantó meses atrás, se busca intensificar el combate a la plaga de gusano barrenador, la cual ha afectado el intercambio comercial entre México y Estados Unidos.

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En este sentido, la presidenta Claudia Sheinbaum celebró que la apertura de esta planta permitirá avanzar en el control de la plaga de manera efectiva.

Early morning flight to Metapa, Mexico to officially open our new sterile fly facility.



More sterile flies coming very soon to safeguard American livestock! @Screwworm_RR pic.twitter.com/njbPwRP1f3 — Secretary Brooke Rollins (@SecRollins) June 27, 2026

“Hoy inauguramos esta planta de producción de mosca estéril, una instalación estratégica para el combate del gusano barrenador del ganado”, dijo la presidenta.

“Hoy contamos con una herramienta altamente especializada que permite controlar esta plaga de manera efectiva, protegiendo la salud animal y fortaleciendo la actividad ganadera de ambos países”, abundó la mandataria federal.

Llama a seguir construyendo relación con EU basada en el respeto a las soberanías

En el mismo sentido, la presidenta Claudia Sheinbaum se refirió a la colaboración con Estados Unidos que permitió la inauguración de la planta, y agradeció la colaboración del país norteamericano para la instalación del complejo.

“La principal aportación provino de Estados Unidos, así como su experiencia técnica y voluntad política para hacer realidad un proyecto”, enfatizó la presidenta.

“Agradecemos la voluntad de la secretaria Rollins y, a través suyo y del embajador, también agradecemos al presidente Trump [Donald, de EU] por esta planta que ha sido instalada el día de hoy”, abundó.

En el mismo sentido, la mandataria federal enfatizó que la colaboración es mejor que la confrontación, la cual, cuando se basa en un enfoque social, “produce resultados”.

“La cooperación entre países soberanos siempre será más poderosa que la confrontación cuando se trata de proteger el bienestar de nuestros pueblos”, expresó Claudia Sheinbaum.

En este sentido, la mandataria federal hizo un llamado a que la relación con Estados Unidos siga construyéndose bajo los principios de diálogo, cooperación y reconocimiento a las soberanías.

“Nuestra relación con los Estados Unidos debe seguir construyéndose sobre principios muy claros: el respeto mutuo, el diálogo, la cooperación y el reconocimiento de la soberanía de cada nación”, declaró la presidenta.

“Somos vecinos por la geografía, socios comerciales por decisión y dos economías profundamente integradas por el trabajo cotidiano de millones de personas”, concluyó.

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