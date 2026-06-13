Aumentan a 12 los casos de gusano barrenador en EU; Texas y Nuevo México, los estados afectados

Estados Unidos registra 12 casos activos del gusano barrenador en dos estados, según datos del Departamento de Agricultura (USDA, por su sigla en inglés), a diez días del brote en ese país que ha provocado una pausa en el intercambio de animales vivos con México.

Texas es el estado más afectado de la Unión Americana, con 11 casos de animales domésticos infestados —vacas, cabras y ovejas— en 7 condados. Nuevo México es la segunda entidad con un caso detectado en un perro en el condado de Lea.

El brote comenzó el pasado 3 de junio con un becerro en el condado de Zavala, al sur de Texas. Desde entonces, la plaga del gusano barrenador se ha extendido hacia el centro y norte del estado, en los condados de Edwards, Gillespie, La Salle, Zavala, Sutton y Tom Green.

El pasado 7 de junio se confirmó un caso en un perro. Aunque el animal fue detectado en Texas, debido a que era procedente del condado de Lea, en Nuevo México, las autoridades lo reclasificaron para ser el primer caso en ese estado.

Suman casi 2 mil casos activos en México

Hasta el 8 de junio habían mil 993 casos activos del gusano barrenador en todo México, así como un acumulado de 28 mil 267 casos desde el 20 de noviembre de 2024. El estado de Durango fue el último en sumarse con un caso identificado.

De acuerdo con registros del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad, y Calidad Agroalimentaria (Senasica), la mayor parte de los casos activos del gusano barrenador se concentran en los estados de Puebla, Oaxaca, Veracruz, Tamaulipas, San Luis Potosí, Chiapas y Jalisco. Del total de casos, 968 corresponden a reses, 654 a perros, y el resto son caballos, ovejas, gatos y aves.

En 18 meses, Estados Unidos ha cerrado en tres oportunidades el paso del ganado mexicano por su frontera , tras el primer brote que se detectó en México en noviembre del 2024.

El último cierre indefinido del lado estadounidense se decidió el pasado 9 de julio, luego de que se localizó una res contagiada en la localidad de Ixhuatlán de Madero, en el estado de Veracruz.

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Con información de Yulia Bonilla.

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