Acción México-EU contra gusano barrenador

Y hablando de colaboración entre México y Estados Unidos, será hoy cuando la secretaria de Agricultura del país vecino, Brooke Rollins, visite Chiapas para llevar a cabo la inauguración de la planta de moscas estériles con la que se pretende dar un acelerón a las acciones para combatir la plaga de gusano barrenador que desde hace tiempo pega al ganado en México, pero que hace unas semanas alcanzó al estadounidense. Se tiene previsto que al acto acuda también el embajador Ronald Johnson. Por lo pronto, se ha informado que la construcción de la bioplanta tuvo una inversión binacional de 51 millones de dólares. La cifra, sin embargo, es mucho menor del costo que han tenido las afectaciones derivadas del cierre de la frontera al cruce de cabezas mexicanas al otro lado en noviembre de 2024, y las que el dichoso gusano podría seguir causando si no se le combate más vigorosamente. Ayer la Presidenta Claudia Sheinbaum destacó que la atención de la plaga es “una prueba de la gran colaboración que hay” entre naciones. Pendientes.