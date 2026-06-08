EU confirma 4 casos de gusano barrenador en Texas; esto se sabe

Aumenta a 4 el número de casos de gusano barrenador en Texas

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos confirmó que se registraron 2 nuevos casos de gusano barrenador en Texas, por lo que en total ya suman 4.

Asimismo, se dio a conocer que los dos nuevos casos fueron identificados en los condados de Zavala, La Salle y Andrews, uno se detectó en un ternero y el otro en un perro, que presuntamente había estado recientemente en México, según los reportes.

El pasado 3 de junio, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos informó la detección del primer caso del gusano barrenador del Nuevo Mundo en su hato ganadero nacional.

Y se trataba de un ternero y las larvas se encontraron en la zona del ombligo. El segundo caso se detectó entre el 5 y 6 de junio y también fue un ternero.

SIGUE EXPANSIÓN ı Foto: Especial

El hallazgo encendió las alertas sanitarias en la región fronteriza, representó un hecho histórico debido a que este parásito se consideraba erradicado formalmente del territorio estadounidense desde hace décadas.

Se establecieron varias acciones como marcar una zona infestada con restricciones de movimiento de animales. Los equipos de respuesta rápida visitaron inmediatamente el lugar.

Se liberaron millones de moscas estériles por semana (técnica SIT) para controlar la reproducción.Vigilancia intensiva y tratamiento de heridas en el ganado.

¿Qué es el gusano barrenador?

El gusano barrenador es la larva de una mosca de la familia Calliphoridae. Se colocan en bordes de heridas abiertas, mucosas lesionadas o orificios naturales, y las larvas eclosionan en horas, penetrando como un “barreno” y agrandando la herida.

Las larvas se alimentan durante 5-7 días, alcanzando hasta 12-15 mm, y atraen a más moscas, agravando la infestación. Luego caen al suelo para pupar y completar su ciclo, que puede durar unas 3 semanas en climas cálidos.

Provoca dolor intenso, destrucción tisular, infecciones secundarias y puede ser letal en pocos días, especialmente en animales jóvenes o debilitados.

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