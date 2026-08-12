Conceden suspensión definitiva contra vinculación a proceso a la hermana de Emilio Lozoya.

Un juez federal otorgó una suspensión definitiva a Gilda Susana Lozoya Austin, hermana del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) Emilio Lozoya Austin, dentro del juicio de amparo por el presunto delito de lavado de dinero en el caso conocido como Agronitrogenados.

La medida cautelar fue dictada por Rubén Darío Noguera Gregoire, titular del Juzgado Octavo de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México. La resolución se emitió dentro del juicio de garantías que la promovente ingresó formalmente el pasado 29 de julio.

A través de esta acción legal, la hermana del exfuncionario de la empresa estatal impugnó de manera directa la resolución emitida el pasado 7 de julio, quien determinó que la imputada debía enfrentar proceso penal por las acusaciones de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

“Se concede a Gilda Susana Lozoya Austin la suspensión definitiva, respecto el acto reclamado atribuido a la autoridad precisada en el considerando primero, por los motivos expuestos en el diverso cuarto de esta interlocutoria”, sostiene el acuerdo judicial hecho público.

El órgano jurisdiccional únicamente dio a conocer el sentido del fallo interlocutorio, por lo que hasta el momento no se han revelado los alcances precisos ni los efectos directos que la medida de amparo tendrá sobre el desarrollo del procedimiento penal.

El caso Agronitrogenados representa una de las investigaciones centrales contra actos de corrupción durante la gestión de Emilio Lozoya al frente de Pemex, en el transcurso de la administración del expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018).

Frente a esta determinación del juez de distrito, la Fiscalía General de la República (FGR) conserva la facultad legal de impugnar el fallo mediante la interposición de un recurso de revisión.

Dicho recurso tendría que ser turnado y analizado por un Tribunal Colegiado de Circuito, instancia que contará con las atribuciones para confirmar, modificar o revocar la suspensión otorgada.

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JVR