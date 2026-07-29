Gilda Lozoya tramita amparo por ‘filtración de información’ tras detención por caso Agronitrogenados

Gilda Lozoya Austin, hermana del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, promovió un amparo por la "filtración de información" relacionada con el proceso que enfrenta por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita en el caso Agronitrogenados.

Según el expediente 743/2026, el juez Rubén Darío Noguera Gregoire, del Juzgado Octavo de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México, ordenó aclarar la demanda antes de pronunciarse sobre el recurso, y concedió cinco días para precisar las “irregularidades o deficiencias”.

“ ... se apercibe a la parte quejosa que de no cumplir con lo anterior en los términos que se le indica y dentro del plazo que para ello se le concede, se tendrá por no presentada la demanda de amparo”, señala el expediente.

Gilda Lozoya Austin fue detenida el pasado 2 de julio en inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), por su presunta responsabilidad en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, vinculados a la compra a sobreprecio de la planta de fertilizantes Agronitrogenados, ubicada en Pajaritos, Veracruz.

Fue vinculada a proceso el pasado 8 de julio, aunque enfrenta su proceso en libertad provisional y bajo distintas medidas cautelares.

Gilda “N”, quien probablemente habría fungido como prestanombres de una empresa con la finalidad de encubrir actos de corrupción y triangular recursos de procedencia ilícita, fue aprehendida por agentes de la #FGR, en coordinación con elementos de la @SSPCMexico y la @SEMAR_mx,… pic.twitter.com/0O3QZt8mD9 — FGR México (@FGRMexico) July 2, 2026

Difusión de material gráfico afectó proceso, según abogado

Tras su detención, la Fiscalía General de la República (FGR) publicó una fotografía en la que Gilda Lozoya Austin aparece esposada, bajo custodia. A ese material se sumó un video en el que una agente le comunica sus derechos.

Su defensa, encabezada por Alejandro Rojas Pruneda, llevó el reclamo ante la jueza de control Nora Ileana García Peralta, quien ordenó a la FGR abrir una carpeta para investigar la difusión de las imágenes y determinar posibles responsabilidades .

Según el abogado, la exhibición de su representada afectó el debido proceso, la privacidad, la dignidad y la protección de datos personales.

El pasado 3 de julio, durante su conferencia matutina, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que la fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos, le había informado sobre la existencia de pruebas contra Gilda Lozoya.

La mandataria también hizo referencia a depósitos y operaciones financieras que forman parte de la investigación por la compra de la planta Agronitrogenados.

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cehr