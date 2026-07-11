Jueza frena prisión para Gilda Lozoya Austin

La Fiscalía General de la República (FGR) abrió una investigación contra Gilda Susana Lozoya Austin por el caso Odebrecht, bajo la hipótesis de que recibió beneficios de sobornos atribuidos a su hermano Emilio. La indagatoria corresponde al delito de asociación delictuosa y la dependencia todavía no la presenta ante un juez federal.

El nuevo expediente salió a la luz durante la audiencia en la que el Ministerio Público pidió imponer prisión preventiva a la hermana del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) dentro del proceso por la compra de Agronitrogenados. Hasta ahora, esa carpeta permanece en integración y no existe una orden de aprehensión relacionada con esos hechos. La mención ministerial tampoco constituye una acusación formal.

El Dato: En 2024, Emilio Loyoza, entonces director de Pemex, compró a sobreprecio la planta AHMSA; la FGR indica la probabilidad que Gilda Susa sirviera entonces de prestanombres.

A juicio de la fiscalía, parte de los más de 10 millones de dólares que la constructora brasileña habría entregado a Emilio Lozoya pudo favorecer a Gilda Susana. La institución incluyó ese señalamiento entre sus argumentos para sostener que había riesgo de fuga, aunque la defensa afirmó que su representada atenderá cualquier citatorio.

La jueza, Nora Ileana García Peralta, rechazó cambiar las medidas cautelares después de una diligencia de 10 horas en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte. La juzgadora concluyó que los elementos expuestos no demostraron que la imputada pretendiera abandonar el país o sustraerse del procedimiento. La decisión dejó sin efecto la solicitud de encarcelamiento por parte de la FGR.

Durante el debate, los fiscales presentaron 18 datos que calificaron como novedosos. El paquete incluyó información sobre cuatro cuentas bancarias, siete movimientos inusuales, domicilios vinculados con la acusada, entrevistas vecinales y consultas a distintas instituciones públicas. García Peralta consideró que esos registros no modificaron la evaluación previa.

Por su parte, la FGR expuso que Lozoya Austin acumuló 75 entradas y salidas de México entre 2010 y 2019, 10 de ellas mediante vuelos privados. Desde 2020 sólo registró un viaje, iniciado el 26 de junio de este año, y regresó el 1 de julio. “Es difícil que se sustraiga de la justicia, tiene todo el aparato del Estado para localizarla”, sostuvo García Peralta.

Con la resolución, Gilda Susana continuará su proceso fuera de prisión, pero deberá presentarse cada 15 días ante la autoridad, usar un brazalete electrónico, entregar el pasaporte y permanecer dentro de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México. También tiene prohibido salir del territorio nacional mientras avanza la causa penal.

Según la acusación por Agronitrogenados, la mujer participó en operaciones relacionadas con 3.8 millones de dólares que Alonso Ancira, entonces propietario de Altos Hornos de México, habría entregado a Emilio Lozoya antes de que Pemex comprara la planta de fertilizantes. La causa corresponde al delito de lavado de dinero.

Frente a la jueza, la imputada tomó la palabra: “Usted confió en mí y aquí estoy. He cumplido y seguiré cumpliendo los requisitos”, declaró.

Su abogado, Alejandro Rojas Pruneda, aseguró que la familia ha atendido los llamados judiciales y ofreció colaborar si la fiscalía la cita por el caso Odebrecht, al tiempo que la defensa sostuvo que no existe algún motivo para modificar su situación cautelar.

Ancira aún debe pagar 112.4 mdd por fraude

| Por Yulia Bonilla |

El expresidente de Altos Hornos de México (AHMS), Alonso Ancira, aún debe el pago de más de 112 millones de dólares del acuerdo reparatorio por el fraude cometido contra Pemex y la compra de la plata de Agronitrogenados, situación ante lo cual el Gobierno de México continuará en el proceso para que cumpla con el pago, expuso durante la conferencia matutina la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien agregó que el empresario sigue sin completar el último pago que se acordó.

“No, todavía falta un último pago derivado del acuerdo reparatorio que se hizo en su momento. (¿Su gobierno y Pemex seguirán dando la pelea?) Sí, por supuesto. Sí, porque todavía hay recurso que debe, lo que pasa es que él se fue a vivir a Estados Unidos”, comentó.

2 procedimientos persisten sin resolver contra Emilo Lozoya

La Fiscalía General de la República (FGR) recordó que el 19 de abril de 2021 se estableció, ante un juez y en acuerdo con el Consejo de Administración de Pemex, un convenio para que la reparación del daño por 216 millones 664 mil 40 dólares se hiciera en tres pagos.

De éstos, el primero fue por 50 millones 40 dólares en noviembre de aquel año; el segundo por 54 millones 166 mil 10 dólares, cubierto el 30 de noviembre de 2022, lo que para entonces ya sumaba 104 millones 166 mil 50 dólares de cobertura del daño.

El pago por 112 millones 497 mil 990 dólares no se realizó el 30 de noviembre de 2023, como se marcó, por lo que para el mes siguiente la FGR pidió la reanudación del proceso penal contra Ancira.

Éste argumentó que no pudo pagar porque su empresa atravesaba “un proceso de capitalización y reestructura financiera”, razón por la que pidió una prórroga que se le concedió para aplazar el pago hasta noviembre de 2024.

Sin embargo, antes de que se cumpliera este límite, en junio de ese año un juez de control frenó la validez de este convenio aplazatorio porque existía una suspensión derivada de un juicio de amparo promovido por el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, con lo cual se estableció que no podía haber una resolución hasta que el proceso de este segundo concluyera.

“El 18 de noviembre de 2025 fue negado el amparo promovido por Emilio ‘N’. Inconforme con la resolución, interpuso un recurso de revisión, resuelto el 19 de junio del 2026 por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal, que confirmó la negativa del amparo.