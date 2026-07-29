‘A los jóvenes hay que escucharlos’: Monreal pide resolver por diálogo la crisis en la UNAM

Monreal confía en que el diálogo destrabe el conflicto en la UNAM

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, hizo un llamado a privilegiar el diálogo, la apertura y el entendimiento para resolver el conflicto que enfrenta la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), al considerar que escuchar a la comunidad estudiantil es la mejor vía para alcanzar acuerdos y garantizar el inicio del próximo semestre.

A través de un mensaje, el legislador expresó su respaldo a la máxima casa de estudios y manifestó su confianza en que las diferencias puedan superarse mediante el diálogo.

“La UNAM se fortalece con el diálogo. Escuchar con responsabilidad y apertura, construir acuerdos y privilegiar el entendimiento es la mejor ruta para encontrar soluciones. Que siempre prevalezca el respeto en beneficio de nuestra comunidad universitaria”, afirmó.

La @UNAM_MX se fortalece con el diálogo. Escuchar con responsabilidad y apertura, construir acuerdos y privilegiar el entendimiento es la mejor ruta para encontrar soluciones. Que siempre prevalezca el respeto en beneficio de nuestra comunidad universitaria. ¡Goya! pic.twitter.com/tt8ZKZGfF5 — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) July 29, 2026

Monreal, quien recordó que es profesor de la UNAM, dijo confiar en que las autoridades universitarias atiendan las demandas de los estudiantes para evitar afectaciones al calendario académico.

“Soy maestro de la UNAM y hago votos porque se escuche a los jóvenes, se logre una solución y podamos iniciar nuestro ciclo escolar, nuestro semestre, con tolerancia y una actitud positiva”, señaló.

El diputado reconoció que la situación representa un reto para la institución, pero sostuvo que debe existir una explicación clara sobre las decisiones que originaron el conflicto y, sobre todo, una solución que responda a las inquietudes de la comunidad universitaria.

Asimismo, destacó la actuación del rector al atender de manera oportuna la problemática y confió en que la comisión de expertos creada para analizar el caso presente alternativas que permitan superar el diferendo.

“Por fortuna el rector ha actuado con oportunidad y esta comisión de expertos tiene la obligación de ofrecer una solución a los jóvenes. A los jóvenes hay que escucharlos, a los estudiantes hay que escucharlos; el diálogo no se puede sustituir”, enfatizó.

Monreal concluyó su mensaje con un respaldo a la Universidad Nacional Autónoma de México y expresó su deseo de que prevalezca el entendimiento entre las partes para preservar la estabilidad de la institución.

“¡Que viva la UNAM! ¡Goya!”, finalizó.

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MSL