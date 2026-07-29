Tras resultados atípicos

Directores de facultades respaldan a la UNAM ante revisión del proceso de ingreso

Los titulares de más de 20 planteles expresaron su apoyo al rector Leonardo Lomelí y a la comisión técnica creada para analizar los resultados atípicos del examen de admisión

Directores de la UNAM apoyan la revisión del examen de admisión
Directores de la UNAM apoyan la revisión del examen de admisión Foto: Cuartoscuro
Por:
Yulia Bonilla

Directores de diferentes facultades de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) expresaron su respaldo a las definiciones que tome la casa de estudios respecto a la controversia que enfrenta por los resultados atípicamente altos que se registraron en el último examen de admisión.

En un comunicado conjunto, los directivos de más de 20 planteles expresaron apoyo a la decisión que tomó el rector Leonardo Lomelí para crear una Comisión Técnica que trabaja en la revisión del Proceso de Ingreso a la licenciatura.

“Quienes integramos este órgano colegiado consideramos de la mayor trascendencia la labor que desarrollan con profesionalismo, independencia y rigor académico las expertas y los expertos convocados para presentar opciones sobre la mejor ruta que brinde certeza a las y los jóvenes que buscan, con honestidad, disciplina y compromiso, iniciar su educación superior”, expusieron.

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Comentaron que la misión de esta institución es la de formar profesionistas, investigadores y docentes que abonen al desarrollo del país y generen conocimiento con compromiso social.

En ese sentido, dijeron que la UNAM debe encargarse de también garantizar que sus procesos se lleven a cabo bajo el marco legal, con respeto a la integridad, transparencia, equidad y excelencia académica y valores que definen a la institución.

“Compartimos la convicción expresada por el señor rector de que la Universidad debe estar del lado de quienes, con dedicación y esfuerzo, se prepararon para acceder a la educación superior, y de que corresponde a nuestra institución esclarecer los hechos, atender con responsabilidad a las y los aspirantes y fortalecer la confianza de la sociedad en los procesos universitarios”, dijeron.

Los directivos resaltaron que están comprometidos con la Universidad, su autonomía y vocación del servicio a la nación, así como con la defensa de los principios que han hecho de la UNAM una institución de “excelencia”.

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MSL

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