Directores de facultades respaldan a la UNAM ante revisión del proceso de ingreso

Directores de diferentes facultades de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) expresaron su respaldo a las definiciones que tome la casa de estudios respecto a la controversia que enfrenta por los resultados atípicamente altos que se registraron en el último examen de admisión.

En un comunicado conjunto, los directivos de más de 20 planteles expresaron apoyo a la decisión que tomó el rector Leonardo Lomelí para crear una Comisión Técnica que trabaja en la revisión del Proceso de Ingreso a la licenciatura.

“Quienes integramos este órgano colegiado consideramos de la mayor trascendencia la labor que desarrollan con profesionalismo, independencia y rigor académico las expertas y los expertos convocados para presentar opciones sobre la mejor ruta que brinde certeza a las y los jóvenes que buscan, con honestidad, disciplina y compromiso, iniciar su educación superior”, expusieron.

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El Colegio de Directoras y Directores de Facultades y Escuelas respalda la ruta de revisión del proceso de ingreso a la licenciatura 2026 > https://t.co/NSmKnKvxbu pic.twitter.com/qlSrTr31Fw — UNAM (@UNAM_MX) July 29, 2026

Comentaron que la misión de esta institución es la de formar profesionistas, investigadores y docentes que abonen al desarrollo del país y generen conocimiento con compromiso social.

En ese sentido, dijeron que la UNAM debe encargarse de también garantizar que sus procesos se lleven a cabo bajo el marco legal, con respeto a la integridad, transparencia, equidad y excelencia académica y valores que definen a la institución.

“Compartimos la convicción expresada por el señor rector de que la Universidad debe estar del lado de quienes, con dedicación y esfuerzo, se prepararon para acceder a la educación superior, y de que corresponde a nuestra institución esclarecer los hechos, atender con responsabilidad a las y los aspirantes y fortalecer la confianza de la sociedad en los procesos universitarios”, dijeron.

Los directivos resaltaron que están comprometidos con la Universidad, su autonomía y vocación del servicio a la nación, así como con la defensa de los principios que han hecho de la UNAM una institución de “excelencia”.

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MSL