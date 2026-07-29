SSPC suma 30 especialistas para rescates en zonas de difícil acceso

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) incorporó a 30 elementos con preparación especializada para participar en labores de búsqueda, rescate y traslado de personas durante emergencias en terrenos de acceso complicado.

Durante cinco semanas, el personal cursó un programa de operación y coordinación estratégica impartido por la Unidad Nacional de Operaciones (UNO). La formación incluyó técnicas de ascenso, descenso vertical, movilidad y atención de misiones que requieren conocimientos específicos.

“La capacitación tuvo una duración de cinco semanas y fue diseñada para integrantes de la SSPC que participarán en operaciones de rescate y atención de emergencias que demandan personal altamente capacitado”, expresaron en un comunicado.

Elementos de la SSPC durante el entrenamiento ı Foto: X @SSPCMexico

Como parte del adiestramiento, los participantes desarrollaron capacidades de planeación, análisis operativo, trabajo en equipo y organización de despliegues. Estas herramientas permitirán definir rutas, distribuir tareas y coordinar recursos durante intervenciones en zonas con condiciones geográficas adversas.

A partir de la conclusión del curso, los nuevos especialistas permanecen concentrados para apoyar a comunidades o regiones que requieran su intervención. La dependencia podrá movilizarlos ante incidentes que demanden maniobras de extracción, localización o traslado.

“Durante su adiestramiento, los participantes fortalecieron sus capacidades de planeación, coordinación estratégica, análisis operativo, movilidad en terrenos de difícil acceso y trabajo en equipo, competencias fundamentales para atender misiones en las que una respuesta oportuna puede marcar la diferencia para salvaguardar la vida de las personas”, señalaron.

Personal de la SSPC diseñó la capacitación para integrantes que formarán parte de operaciones de auxilio y respuesta inmediata. El programa busca reforzar la preparación institucional ante situaciones que representen un riesgo para la población.

Según la secretaría, la actualización permanente de sus integrantes forma parte de la estrategia para mejorar la atención de emergencias y contar con equipos capaces de actuar con oportunidad en escenarios complejos.

Como parte del fortalecimiento de las capacidades operativas de la #SSPC, 30 elementos concluyeron una capacitación especializada para intervenir en operaciones de rescate, traslado y atención de emergencias en terrenos de difícil acceso.



Con estas acciones, seguimos formando… pic.twitter.com/mhTGXjf4fZ — Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@SSPCMexico) July 29, 2026

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LMCT