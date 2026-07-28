Arranca nueva generación de mandos de la SSPC para reforzar la coordinación en seguridad federal

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) inició la tercera generación de la Escuela para Mandos, integrada por 26 responsables de corporaciones federales e instituciones de siete entidades. El grupo cursará durante seis semanas un diplomado sobre alta dirección, inteligencia, ciberseguridad, gobernanza y coordinación operativa.

Durante el programa, los participantes recibirán formación especializada en conducción institucional, geopolítica, planeación estratégica, liderazgo, administración de recursos públicos y toma de decisiones. La Academia Nacional de Seguridad Pública coordina las actividades junto con organismos del Estado mexicano.

Marcela Figueroa Franco, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), encabezó la ceremonia inaugural. La funcionaria señaló que los integrantes cuentan con experiencia y trayectoria dentro de las áreas responsables de proteger a la población.

En su intervención, Figueroa Franco convocó al grupo a compartir conocimientos, prácticas y experiencias para mejorar el desempeño de sus respectivas dependencias. La capacitación también pretende reforzar los vínculos entre el Gabinete de Seguridad y los gobiernos estatales.

A la apertura asistieron el subsecretario de Inteligencia e Investigación Policial, Antonio de Jesús Lozada González, además de representantes del Centro de Estudios de Defensa, la Universidad Naval, la Policía Federal Ministerial y el Servicio de Protección Federal.

También participaron autoridades de la Escuela de Inteligencia para la Seguridad Nacional, adscrita al Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Estas instituciones colaborarán en las sesiones académicas y ejercicios previstos dentro de los seis módulos del diplomado.

Como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad, el proyecto pretende elevar las capacidades directivas de quienes encabezan corporaciones o equipos operativos. La iniciativa, promovida por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, incorporó por segunda ocasión a responsables procedentes de siete estados.

Por medio de esta formación, la SSPC busca fortalecer la profesionalización dentro del Sistema Nacional de Seguridad Pública. El esquema coloca la preparación técnica, la responsabilidad institucional y el intercambio entre dependencias como elementos centrales para las decisiones en materia de protección ciudadana.

La #SSPC impulsa la tercera generación de la Escuela de Mandos para fortalecer el liderazgo y la coordinación en seguridad. https://t.co/DvYPLsDGij pic.twitter.com/4eoNV563Qy — Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@SSPCMexico) July 28, 2026

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