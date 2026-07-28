Ariadna Montiel pide a la UNAM dar certeza por presuntas irregularidades en el examen

La dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, hizo un llamado a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) para que resuelva a la brevedad las irregularidades detectadas en su proceso de admisión en línea, al considerar que la prioridad debe ser brindar certeza a miles de jóvenes que esperan ingresar a la educación superior, al tiempo que defendió el respeto a la autonomía universitaria.

En conferencia de prensa, Montiel sostuvo que, como exdirigente estudiantil, siempre defendió la autonomía de la UNAM, por lo que evitó emitir juicios sobre las decisiones internas de la institución. Sin embargo, expresó su confianza en que las autoridades universitarias atenderán el caso con prontitud.

Lo importante es que se resuelva pronto, fundamentalmente por los jóvenes que están esperando tener claro su siguiente paso hacia la universidad y para que la UNAM mantenga el nivel académico que siempre la ha caracterizado Ariadna Montiel Reyes



Marcha de estudiantes y aspirantes afectados por el proceso de selección para el ingreso a la UNAM, el 27 de julio de 2026. ı Foto: David Patricio / La Razón

La dirigente recordó que en generaciones anteriores los exámenes de admisión se realizaban de manera presencial y señaló que históricamente han existido inconformidades tras la publicación de resultados, debido a la limitada capacidad de ingreso frente a la alta demanda.

En ese contexto, evocó el movimiento de estudiantes rechazados de finales de la década de los noventa, el cual, dijo, fue consecuencia de las políticas neoliberales que redujeron la inversión en educación pública y restringieron los espacios disponibles para cursar el bachillerato y la universidad.

Montiel aseguró que el actual gobierno mantiene una política distinta en materia educativa mediante la ampliación de la infraestructura y los apoyos a estudiantes. Destacó la creación de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez, la expansión de la Universidad Rosario Castellanos, la construcción de nuevos planteles de bachillerato y preparatorias, así como la entrega de becas para estudiantes de educación media superior y superior.

Entre más crece la población debe haber más servicios, más escuelas y más oportunidades para los jóvenes. Así es como se construye la paz en nuestro país Ariadna Montiel Reyes



Ariadna Montiel Reyes, dirigente nacional de Morena, en conferencia de prensa ı Foto: Cuartoscuro

Llama al respeto en el debate político

En otro tema, Ariadna Montiel se refirió a la controversia entre el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, y la presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz, al señalar que el debate político debe desarrollarse con respeto, particularmente cuando se trata de mujeres que han sido víctimas de hechos de violencia.

Consideró que la alcaldesa merece respeto debido al asesinato de su esposo y subrayó que el fortalecimiento de la participación política de las mujeres requiere generar condiciones de confianza y reconocimiento.

Debemos mantener el debate político siempre en los términos del respeto y entendiendo también la situación del interlocutor Ariadna Montiel Reyes



Respecto a las declaraciones emitidas en Estados Unidos sobre la seguridad en México, la dirigente morenista afirmó que deben analizarse en el contexto del proceso electoral estadounidense y sostuvo que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum mantiene una estrategia integral para combatir la delincuencia y fortalecer la construcción de la paz.

Indicó que la relación bilateral continúa bajo un esquema de cooperación que, aseguró, ha dado resultados positivos, aunque enfatizó que México seguirá defendiendo su soberanía y que cualquier procedimiento legal relacionado con personas investigadas deberá resolverse conforme al marco jurídico mexicano y los acuerdos de cooperación existentes entre ambos países.

En conferencia de prensa de @PartidoMorenaMx, informamos:



✅ Cómo se vivió el 3er Campamento Nacional de Formación Política #JóvenesMorena2026 e invitamos a las juventudes a sumarse a nuestro movimiento.



✅ Reiteramos nuestro respaldo a la investigación de la #FGR sobre el… pic.twitter.com/74NhHKHkzJ — Ariadna Montiel Reyes (@A_MontielR) July 28, 2026

Sobre el proceso judicial que enfrenta el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, Montiel reiteró el respaldo de Morena a las investigaciones que realiza la Fiscalía General de la República (FGR).

Señaló que en México nadie debe gozar de protección política frente a la ley, pero tampoco debe utilizarse la justicia con fines de persecución política.

Asimismo, criticó el pronunciamiento emitido por el Grupo IDEA, integrado por expresidentes de América Latina y España, quienes manifestaron su respaldo al exmandatario panista.

La dirigente sostuvo que dicho posicionamiento forma parte de una narrativa impulsada por sectores de la derecha y la ultraderecha para desacreditar al gobierno mexicano y cuestionar las instituciones nacionales.

“El pueblo de México tomó su destino en sus manos y emprendió una transformación profunda del modelo político, económico, social y judicial. La autodeterminación de los pueblos no admite tutelas ni certificados de democracia expedidos desde el extranjero”, concluyó.

Finalmente, al ser cuestionada sobre las encuestas internas de Morena rumbo a los procesos electorales, Montiel indicó que el partido aún tiene hasta diciembre para realizarlas y que los resultados se darán a conocer en el momento oportuno.

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LMCT